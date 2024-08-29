Не миллион. Transfermarkt назвал сумму перехода Аду из Кривбасса в Викторию

20-летний ганский центрфорвард Принс Аду перешел из «Кривбасса» в «Викторию» Пльзень.

Несмотря на прежние сообщения в прессе о том, что «Кривбасс» выручил от продажи африканца 1 миллион евро, авторитетный портал Transfermarkt назвал другую сумму трансфера – 700 тысяч евро.

transfermarkt.co.uk

С «Викторией» Аду подписал 3-летнее трудовое соглашение.

Напомним, в «Кривбасс» Принс Аду перешел в августе минувшего года на правах свободного агента. До этого африканец играл у себя на родине, а также полгода провел в белорусском футбольном клубе «Ислочь», где и зарекомендовал себя хорошей результативностью (8 голов и 4 ассиста в 16 официальных матчах).