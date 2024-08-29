Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Не миллион. Transfermarkt назвал сумму перехода Аду из Кривбасса в Викторию
Украина. Премьер лига
29 августа 2024, 09:21 |
598
0

Не миллион. Transfermarkt назвал сумму перехода Аду из Кривбасса в Викторию

Криворожский клуб получил меньше, чем ранее писали СМИ

29 августа 2024, 09:21 |
598
0
Не миллион. Transfermarkt назвал сумму перехода Аду из Кривбасса в Викторию
fcviktoria.cz. Принс Аду

20-летний ганский центрфорвард Принс Аду перешел из «Кривбасса» в «Викторию» Пльзень.

Несмотря на прежние сообщения в прессе о том, что «Кривбасс» выручил от продажи африканца 1 миллион евро, авторитетный портал Transfermarkt назвал другую сумму трансфера – 700 тысяч евро.

transfermarkt.co.uk

С «Викторией» Аду подписал 3-летнее трудовое соглашение.

Напомним, в «Кривбасс» Принс Аду перешел в августе минувшего года на правах свободного агента. До этого африканец играл у себя на родине, а также полгода провел в белорусском футбольном клубе «Ислочь», где и зарекомендовал себя хорошей результативностью (8 голов и 4 ассиста в 16 официальных матчах).

По теме:
Его называли супергением. Боруссия Д отпустила своего таланта в Ниццу
Бетис – Кривбасс. Текстовая трансляция матча
ОФИЦИАЛЬНО. Сельта подписала именитого игрока Барселоны
Принс Аду Кривбасс Кривой Рог Виктория Пльзень трансферы УПЛ трансферы Transfermarkt
Алексей Сливченко Источник: Transfermarkt
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

БЕЛАНОВ: «Уровня Динамо не хватило, чтобы пройти Зальцбург»
Футбол | 29 августа 2024, 07:24 0
БЕЛАНОВ: «Уровня Динамо не хватило, чтобы пройти Зальцбург»
БЕЛАНОВ: «Уровня Динамо не хватило, чтобы пройти Зальцбург»

Обладатель «Золотого мяча» поделился впечатлениями от выступления киевлян в ЛЧ

Шансы уже не равны. Букмекеры назвали фаворита реванша Усик – Фьюри
Бокс | 28 августа 2024, 10:55 2
Шансы уже не равны. Букмекеры назвали фаворита реванша Усик – Фьюри
Шансы уже не равны. Букмекеры назвали фаворита реванша Усик – Фьюри

Украинский боксер является фаворитом поединка

Потроллил Пеле. Легендарный Роналду назвал свою следующую цель
Футбол | 29.08.2024, 07:50
Потроллил Пеле. Легендарный Роналду назвал свою следующую цель
Потроллил Пеле. Легендарный Роналду назвал свою следующую цель
Свитолина и Калинина определили сильнейшую во втором раунде US Open
Теннис | 29.08.2024, 03:53
Свитолина и Калинина определили сильнейшую во втором раунде US Open
Свитолина и Калинина определили сильнейшую во втором раунде US Open
Он такого еще не видел. Лунин удивил Анчелотти накануне матча Ла Лиги
Футбол | 29.08.2024, 07:32
Он такого еще не видел. Лунин удивил Анчелотти накануне матча Ла Лиги
Он такого еще не видел. Лунин удивил Анчелотти накануне матча Ла Лиги
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Не Реал. Зидан может возглавить клуб, за который играет легенда футбола
Не Реал. Зидан может возглавить клуб, за который играет легенда футбола
28.08.2024, 08:20
Футбол
Привет, Лига Европы. Динамо сумело только сыграть вничью с Зальцбургом
Привет, Лига Европы. Динамо сумело только сыграть вничью с Зальцбургом
27.08.2024, 23:55 231
Футбол
Объявлен состав сборной Украины на сентябрьские матчи Лиги наций
Объявлен состав сборной Украины на сентябрьские матчи Лиги наций
27.08.2024, 09:25 165
Футбол
Чемпионка Уимблдона проиграла во 2-м раунде US Open сопернице из квала
Чемпионка Уимблдона проиграла во 2-м раунде US Open сопернице из квала
28.08.2024, 20:29
Теннис
Плюс Динамо. Какие команды сыграют в основном раунде Лиги Европы?
Плюс Динамо. Какие команды сыграют в основном раунде Лиги Европы?
28.08.2024, 06:23 41
Футбол
Не Али, не Тайсон. Тони Беллью назвал лучшего боксера всех времен
Не Али, не Тайсон. Тони Беллью назвал лучшего боксера всех времен
28.08.2024, 08:41
Бокс
Итоги дня ЛЧ. Еще три команды вышли в осенний раунд Лиги чемпионов
Итоги дня ЛЧ. Еще три команды вышли в осенний раунд Лиги чемпионов
28.08.2024, 00:15
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем