ОФИЦИАЛЬНО. Кривбасс продал за границу ключевого игрока за 1 миллион евро

«Кривбасс» официально объявил об уходе ганского нападающего Принса Аду.

Отмечается, что новым клубом 20-летнего футболиста станет чешская «Виктория» Пльзень, против которой криворожане играли в нынешней квалификации Лиги Европы, но уступил с общим счетом 1:3. Единственный гол криворожан забил тогда именно Принс Аду.

Сумма трансфера официально не разглашается, но ранее в СМИ сообщалось, что она составляет 1 миллион евро.

Принс Аду присоединился к «Кривбассу» менее года назад и за это время успел провести 18 матчей за клуб, в которых отметился 4 забитыми мячами и 1 голевой передачей.