ОФИЦИАЛЬНО. Кривбасс продал за границу ключевого игрока за 1 миллион евро
Принс Аду стал игроком «Виктории» Пльзень
«Кривбасс» официально объявил об уходе ганского нападающего Принса Аду.
Отмечается, что новым клубом 20-летнего футболиста станет чешская «Виктория» Пльзень, против которой криворожане играли в нынешней квалификации Лиги Европы, но уступил с общим счетом 1:3. Единственный гол криворожан забил тогда именно Принс Аду.
Сумма трансфера официально не разглашается, но ранее в СМИ сообщалось, что она составляет 1 миллион евро.
Принс Аду присоединился к «Кривбассу» менее года назад и за это время успел провести 18 матчей за клуб, в которых отметился 4 забитыми мячами и 1 голевой передачей.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Британец выделил Роя Джонса
Корзина посева киевского клуба для жеребьевки ЛЕ будет определена позже