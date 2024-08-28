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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Кривбасс продал за границу ключевого игрока за 1 миллион евро
Украина. Премьер лига
28 августа 2024, 16:19 | Обновлено 28 августа 2024, 16:45
1379
2

ОФИЦИАЛЬНО. Кривбасс продал за границу ключевого игрока за 1 миллион евро

Принс Аду стал игроком «Виктории» Пльзень

28 августа 2024, 16:19 | Обновлено 28 августа 2024, 16:45
1379
2
ОФИЦИАЛЬНО. Кривбасс продал за границу ключевого игрока за 1 миллион евро
ФК Виктория Пльзень. Принс Аду

«Кривбасс» официально объявил об уходе ганского нападающего Принса Аду.

Отмечается, что новым клубом 20-летнего футболиста станет чешская «Виктория» Пльзень, против которой криворожане играли в нынешней квалификации Лиги Европы, но уступил с общим счетом 1:3. Единственный гол криворожан забил тогда именно Принс Аду.

Сумма трансфера официально не разглашается, но ранее в СМИ сообщалось, что она составляет 1 миллион евро.

Принс Аду присоединился к «Кривбассу» менее года назад и за это время успел провести 18 матчей за клуб, в которых отметился 4 забитыми мячами и 1 голевой передачей.

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Дмитро Вербинський Источник: ФК Кривбасс
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Комментарии 2
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antt
Це матчі не кваліфікації для Кривбаса, а виходить маркетингові зустрічі, кого б продати?!
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+1
Serhii P.
Добре продали 
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0
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