Другие новости25 декабря 2024, 03:38 | Обновлено 25 декабря 2024, 03:47
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Кубок лиги ОАЭ. Аль-Айн выиграл первый четвертьфинальный поединок
Бывшая команда Сергея Реброва и Андрея Ярмоленко на высоте
25 декабря 2024, 03:38 | Обновлено 25 декабря 2024, 03:47
38
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Состоялись первые матчи стадии 1/4 финала Кубка лиги ОАЭ по футболу.
Аль-Айн, бывшая команда коуча Сергея Реброва и форварда Андрея Ярмоленко, выиграла первый матч у команды Аль-Джазира (1:0).
Единственный гол забил Суфьян Рахими на 10-й минуте.
Ответные поединки пройдут 29 и 30 декабря.
Кубок лиги ОАЭ по футболу
1/4 финала, первые матчи
- 22.12. 14:50. Аль-Васл – Бани Яс – 3:1
- 22.12. 17:45. Аль-Айн – Аль-Джазира – 1:0
- 23.12. 14:50. Аль-Вахда – Аль-Шарджа – 1:0
- 23.12. 17:45. Аль-Ахли Дубай – Аль-Наср – 2:0
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