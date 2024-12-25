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25 декабря 2024, 03:38 | Обновлено 25 декабря 2024, 03:47
38
0

Кубок лиги ОАЭ. Аль-Айн выиграл первый четвертьфинальный поединок

Бывшая команда Сергея Реброва и Андрея Ярмоленко на высоте

25 декабря 2024, 03:38 | Обновлено 25 декабря 2024, 03:47
38
0
Кубок лиги ОАЭ. Аль-Айн выиграл первый четвертьфинальный поединок
Getty Images/Global Images Ukraine. Суфьян Рахими (справа)

Состоялись первые матчи стадии 1/4 финала Кубка лиги ОАЭ по футболу.

Аль-Айн, бывшая команда коуча Сергея Реброва и форварда Андрея Ярмоленко, выиграла первый матч у команды Аль-Джазира (1:0).

Единственный гол забил Суфьян Рахими на 10-й минуте.

Ответные поединки пройдут 29 и 30 декабря.

Кубок лиги ОАЭ по футболу

1/4 финала, первые матчи

  • 22.12. 14:50. Аль-Васл – Бани Яс – 3:1
  • 22.12. 17:45. Аль-Айн – Аль-Джазира – 1:0
  • 23.12. 14:50. Аль-Вахда – Аль-Шарджа – 1:0
  • 23.12. 17:45. Аль-Ахли Дубай – Аль-Наср – 2:0

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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