Аль-Айн и Аль-Наср идут дальше. Определены четвертьфиналисты Кубка лиги ОАЭ

Завершилась стадия 1/8 финала и определены четвертьфиналисты Кубка лиги ОАЭ по футболу.

Аль-Айн, бывшая команда коуча Сергея Реброва и форварда Андрея Ярмоленко, по сумме двух матчей обыграл Аль-Иттихад Кальба и вышла в 1/4 финала.

В четвертьфинал также пробился Аль-Наср Дубай (не путать с саудовским клубом Аль-Наср Эр-Рияд, за который играет Криштиану Роналду).

Кубок лиги ОАЭ по футболу

1/8 финала, ответные матчи

