За ними следят. Забарный попал в сферу интересов гранда АПЛ

«Ливерпуль» следит за несколькими игроками «Борнмута», сообщает Football Insider.

По информации источника, «красные» следят за Ильей Забарным, Милошем Керкезом и Антуаном Семеньо. Наиболее приоритетным является переход 21-летнего венгерского защитника, в котором видят долгосрочную замену Эндрю Робертсона, но ганский вингер и украинский защитник также интересуют «красных».

Милош Керкез, как и Илья Забарный, сыграл во всех матчах «Борнмута» в АПЛ в этом сезоне.

Ранее сообщалось о том, что Забарный может перейти в «ПСЖ».