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Англия
25 декабря 2024, 00:06 | Обновлено 25 декабря 2024, 01:25
787
0

За ними следят. Забарный попал в сферу интересов гранда АПЛ

Илья Забарный может стать игроком «красных»

25 декабря 2024, 00:06 | Обновлено 25 декабря 2024, 01:25
787
0
За ними следят. Забарный попал в сферу интересов гранда АПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine. Милош Керкез и Илья Забарный

«Ливерпуль» следит за несколькими игроками «Борнмута», сообщает Football Insider.

По информации источника, «красные» следят за Ильей Забарным, Милошем Керкезом и Антуаном Семеньо. Наиболее приоритетным является переход 21-летнего венгерского защитника, в котором видят долгосрочную замену Эндрю Робертсона, но ганский вингер и украинский защитник также интересуют «красных».

Милош Керкез, как и Илья Забарный, сыграл во всех матчах «Борнмута» в АПЛ в этом сезоне.

Ранее сообщалось о том, что Забарный может перейти в «ПСЖ».

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Милош Керкез Ливерпуль Борнмут трансферы трансферы АПЛ Эндрю Робертсон Илья Забарный Антуан Семеньо
Данііл Киріяка Источник: Football Insider
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