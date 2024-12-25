Англия25 декабря 2024, 00:06 | Обновлено 25 декабря 2024, 01:25
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За ними следят. Забарный попал в сферу интересов гранда АПЛ
Илья Забарный может стать игроком «красных»
25 декабря 2024, 00:06 | Обновлено 25 декабря 2024, 01:25
787
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«Ливерпуль» следит за несколькими игроками «Борнмута», сообщает Football Insider.
По информации источника, «красные» следят за Ильей Забарным, Милошем Керкезом и Антуаном Семеньо. Наиболее приоритетным является переход 21-летнего венгерского защитника, в котором видят долгосрочную замену Эндрю Робертсона, но ганский вингер и украинский защитник также интересуют «красных».
Милош Керкез, как и Илья Забарный, сыграл во всех матчах «Борнмута» в АПЛ в этом сезоне.
Ранее сообщалось о том, что Забарный может перейти в «ПСЖ».
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