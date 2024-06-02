02.06.2024 16:00 – FT 1 : 1
Украина. Премьер лига02 июня 2024, 22:30 | Обновлено 02 июня 2024, 22:56
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Левый берег – Оболонь – 1:1. Пивовары сохранили прописку в УПЛ. Видео голов
Смотрите видеообзор переходного матча за путевку в УПЛ
02 июня 2024, 22:30 | Обновлено 02 июня 2024, 22:56
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Киевская Оболонь выиграла у Левого берега противостояние за путевку в УПЛ.
Команда Валерия Иващенко играла в меньшинстве почти тайм, но сумела спасти матч.
Переходный матч за место в УПЛ
2-й матч, 2 июня, Киев, Левый берег
Левый берег – Оболонь – 1:1 (первый матч – 0:1)
Голы: Сидней, 54 – Краснопир, 65
Видео голов и обзор матча
События матча
65’
ГОЛ ! Мяч забил Игорь Краснопир (Оболонь).
54’
ГОЛ ! Мяч забил Сиднней (Левый берег).
51’
Oleksandr Osman (Оболонь) получает красную карточку.
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