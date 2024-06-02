Киевская Оболонь выиграла у Левого берега противостояние за путевку в УПЛ.

Команда Валерия Иващенко играла в меньшинстве почти тайм, но сумела спасти матч.

Переходный матч за место в УПЛ

2-й матч, 2 июня, Киев, Левый берег

Левый берег – Оболонь – 1:1 (первый матч – 0:1)

Голы: Сидней, 54 – Краснопир, 65

Видео голов и обзор матча