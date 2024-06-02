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Чемпионат Украины
Левый берег
02.06.2024 16:00 – FT 1 : 1
Оболонь
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Украина. Премьер лига
02 июня 2024, 22:30 | Обновлено 02 июня 2024, 22:56
197
0

Левый берег – Оболонь – 1:1. Пивовары сохранили прописку в УПЛ. Видео голов

Смотрите видеообзор переходного матча за путевку в УПЛ

02 июня 2024, 22:30 | Обновлено 02 июня 2024, 22:56
197
0
Левый берег – Оболонь – 1:1. Пивовары сохранили прописку в УПЛ. Видео голов
УПЛ

Киевская Оболонь выиграла у Левого берега противостояние за путевку в УПЛ.

Команда Валерия Иващенко играла в меньшинстве почти тайм, но сумела спасти матч.

Переходный матч за место в УПЛ

2-й матч, 2 июня, Киев, Левый берег

Левый берег – Оболонь – 1:1 (первый матч – 0:1)

Голы: Сидней, 54 – Краснопир, 65

Видео голов и обзор матча

События матча

65’
ГОЛ ! Мяч забил Игорь Краснопир (Оболонь).
54’
ГОЛ ! Мяч забил Сиднней (Левый берег).
51’
Oleksandr Osman (Оболонь) получает красную карточку.
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чемпионат Украины по футболу Первая лига Украины Украинская Премьер-лига Оболонь Киев переходные матчи Левый берег Левый берег - Оболонь видео голов и обзор Сидней Силва Сантос Игорь Краснопир
Николай Степанюк
Николай Степанюк Sport.ua
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