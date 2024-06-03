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Левый берег
02.06.2024 16:00 – FT 1 : 1
Оболонь
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Украина. Премьер лига
03 июня 2024, 02:37 | Обновлено 03 июня 2024, 03:28
193
0

ИВАЩЕНКО: «Нас списывали в начали сезона, но мы показали характер»

Наставник «Оболони» – о матче против «Левого Берега»

03 июня 2024, 02:37 | Обновлено 03 июня 2024, 03:28
193
0
ИВАЩЕНКО: «Нас списывали в начали сезона, но мы показали характер»
ФК Оболонь. Валерий Иващенко

Главный тренер киевской «Оболони» Валерий Иващенко прокомментировал результат матчу с «Левым Берегом». «Пивовары» в столичном дерби расписали мировую (1:1) и сохранили прописку в элите.

– Похоже, мы уже не можем, чтобы не создавать себе проблему. До перерыва диктовали условия, имели несколько шансов отличиться, но снова наступали на те же грабли, промахиваясь с близкого расстояния.

Хочу поздравить всех болельщиков, которые терпели этот тяжелый сезон. Сохранить прописку в Премьер-лиге – очень большой шаг для нашей команды. Они почувствовали этот ритм. И даже такие матчи – Голливуд отдыхает. Постоянно какие-то эмоции. У нас каждая игра так получалась. Главное – это конечный результат и ребята его получили, поэтому я выразил благодарность всем, кто прошел этот путь и сохранил прописку. Надо немного отдохнуть и думать, как готовить команду к следующему чемпионату.

Выражаю благодарность руководству за их труд, помощь, за веру в нас и мы все вместе добились того, к чему стремились.

– И «пивовары» чуть не были наказаны за это, когда в начале второго тайма остались в меньшинстве, а вскоре и пропустили.

– Досадно, что хозяева вышли вперед очень легко, воспользовавшись при розыгрыше стандартного положения индивидуальной ошибкой нашего игрока.

– Если откровенно, после этого не появилось сомнения, что все закончится для «Оболони» счастливо?

– Да нет, в водовороте борьбы как-то было не до раздумий. Паники не было. Главное было тактически правильно перестроиться, все же действовали в меньшинстве. Поэтому перешли на 5-3-1 с расчетом, что заточенный на атаку вышедший на замену Игорь Краснопир хотя бы один голевой момент создаст. Так и случилось: Краснопир оказался в нужном месте и выравнял положение.

– Теперь уже «Левому берегу» ничего не оставалось, как большими силами идти вперед.

– Под занавес матча было нелегко, но выстояли. Главную задачу выполнили, оставшись в элитном дивизионе. До 25 июня ребята будут отдыхать, к их возвращению с руководством решим, где будем готовиться к новому сезону.

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Валерий Иващенко Оболонь Киев Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу переходные матчи Первая лига Украины Левый берег - Оболонь
Руслан Травкин Источник: ФК Оболонь
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