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Чемпионат Украины
Левый берег
02.06.2024 16:00 - : -
Оболонь
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Украина. Премьер лига
02 июня 2024, 00:48 | Обновлено 02 июня 2024, 00:58
54
0

Левый берег – Оболонь. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией переходного поединка Украинской Премьер-лиги

02 июня 2024, 00:48 | Обновлено 02 июня 2024, 00:58
54
0
Левый берег – Оболонь. Текстовая трансляция матча
УПЛ

В воскресенье, 2-го июня, состоится переходной поединок Украинской Премьер-лиги, в котором сразятся киевский «Левый берег» и киевская «Оболонь». Матч пройдет в Киеве, на поле стадиона «Левый берег», начало в 16:00.

Посреди недели представитель Первой лиги боролся до последнего, но уступил на поле соперников с минимальным счетом (0:1). Теперь мы переносимся на другой берег столицы и вновь становимся участниками дерби, но теперь уже решающего. Победитель будет играть в УПЛ. «Пивовары» на шаг ближе к этому, но что-то подсказывает, что амбиции «аистов» себя не исчерпали.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Левый берег» – «Оболонь», за которой можно следить в украинской версии сайта.

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Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
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