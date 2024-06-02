В воскресенье, 2-го июня, состоится переходной поединок Украинской Премьер-лиги, в котором сразятся киевский «Левый берег» и киевская «Оболонь». Матч пройдет в Киеве, на поле стадиона «Левый берег», начало в 16:00.

Посреди недели представитель Первой лиги боролся до последнего, но уступил на поле соперников с минимальным счетом (0:1). Теперь мы переносимся на другой берег столицы и вновь становимся участниками дерби, но теперь уже решающего. Победитель будет играть в УПЛ. «Пивовары» на шаг ближе к этому, но что-то подсказывает, что амбиции «аистов» себя не исчерпали.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Левый берег» – «Оболонь», за которой можно следить в украинской версии сайта.