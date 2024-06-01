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Чемпионат Украины
Левый берег
02.06.2024 16:00 - : -
Оболонь
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Украина. Премьер лига
01 июня 2024, 10:39 |
23
0

Левый берег – Оболонь. Прогноз и анонс на матч плей-офф чемпионата Украины

Две команды из Киевщины определят, кто в следующем сезоне будет играть в УПЛ

01 июня 2024, 10:39 |
23
0
Левый берег – Оболонь. Прогноз и анонс на матч плей-офф чемпионата Украины
УПЛ

В воскресенье, 2 июня, состоится ответный матч раунда плей-офф за право выступать в следующем розыгрыше Украинской Премьер-лиги, в котором будут играть киевские «Левый берег» и «Оболонь». Игра пройдет в Киевской области на поле стадиона «Левый берег», начало – в 16:00.

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Левый берег

«Левый берег» занял в розыгрыше Первой лиги третье место и для попадания в УПЛ должен еще обыграть одного соперника из Премьер-лиги. Этим соперником оказалась киевская «Оболонь», однако первая игра явно не приблизила «Левый берег» к цели, поскольку «пивовары» благодаря голу Тараса Мороза оказались сильнее, победив 1:0.

Однако команда из Первой лиги трагедии из этого не делает, а настроена взять реванш в ответном матче. Тренер команды Виталий Первак сначала сразу после матча сказал, что его команда проиграла заслуженно, особенно раскритиковав опорную зону, где играли Дедух и Спиваков, но затем заявил, что первую игру его подопечные могли бы и выиграть.

«Уступили, однако трагедии из этого не делаем. Жаль только, что если бы реализовали два своих момента при розыгрыше стандартного положения в первом тайме, то все могло закончиться в нашу пользу. Но опытный голкипер хозяев Александр Рыбка был на высоте.

После перерыва уже «пивовары» начали одерживать верх в единоборствах в средней зоне и перехватили инициативу. В отличие от нас, они воспользовались одним из своих моментов при розыгрыше стандарта.

Но впереди еще повторный поединок на нашем стадионе и постараемся взять реванш».

Получил повреждение Иван Когут, которого уже на десятой минуте матча заменил Владислав Войцеховский, неизвестно, успеет ли он восстановиться до воскресного матча.

Оболонь

«Оболонь» выиграла первую игру и имеет преимущество перед ответным матчем, но не все так однозначно. У команды непростая кадровая ситуация. Еще перед первым матчем не могли помочь травмированные Приймак, Лукьянчук, Федоривский и Прокопчук. После него в лазарет попали еще и Грысьо и Косовский, поэтому Валерий Иващенко, тренер киевлян, заявил, что будут играть дублеры, хотя вряд ли тренер имел в виду действительно представителей команды U19.

Концовка чемпионата, все видят, что такая ответственность, очень важны эти последние игры. Ребята где-то переживают, где-то пытаются упростить игру, хотя говорим где-то положить мяч – когда кладем мяч вниз, есть моменты. Но это давление, которое оказывают на них, немного мешает. Сегодня результатом доволен, но это ничего еще не значит. У нас еще второй шаг, и там надо выкладываться на все, можно сказать, 200 процентов, – сказал Иващенко.

В «Оболони» есть проблема и с нападением, которое забивает немного (главная ставка делается на дальние удары, которые получаются чрезвычайно эффектными и нередко результативными, но этого мало), и с защитой, где травмирован ключевой игрок Владислав Приймак.

Интересно, что, скорее всего, форвард Ростислав Тарануха покинет «пивоваров» и перейдет в «Колос». Еще один форвард, Игорь Краснопир, вызван в олимпийскую сборную, но он отправится в команду Ротаня позже, ведь специально остался в расположении клуба, чтобы помочь команде в матче с «Левым берегом».

.Статистика встреч

Первая игра между командами оказалась единственной в списке официальных матчей, которые между собой сыграли «Левый берег» и «Оболонь».

Ориентировочный состав

«Левый берег»: Механив – Сидней, Слотюк, Самар, Спиваков, Дедух, Войцеховский, М. Когут, Синица, Сухоручко, Астахов

«Оболонь»: Рыбка – Осман, Дубко, Карась, Вовкун, Мединский, Мороз, Черненко, Груша, Суханов, Краснопир

Прогноз на противостояние

В игре должно быть еще больше борьбы и эмоций, чем в первом матче, поэтому предположим, что голов будет забито много, но победитель не будет выявлен и «Оболонь» останется в УПЛ за счет победы в первой игре.

2 июня, воскресенье

«Левый берег» – «Оболонь»
Киевская область. Стадион «Левый берег». 16:00
ТВ-трансляция на платформе УПЛ ТВ
Арбитр: Николай Балакин (Киевская область)
ЛЕВЫЙ БЕРЕГ – ОБОЛОНЬ. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА
Прогноз Sport.ua — 2:2
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Сергей Рипьюк
Сергей Рипьюк Sport.ua
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