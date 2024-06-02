Правый берег круче. Оболонь выиграла битву за жизнь в УПЛ у Левого берега
Команда Иващенко доигрывала в меньшинстве почти тайм, но спасла хотя бы комфортную ничью
Отчет о матче ожидайте позже.
Украинская Премьер-лига. Переходной поединок.
«Левый берег» – «Оболонь» - 1:1 (первый матч – 0:1)
Голы: Сиднней, 54 – Краснопир, 65
Предупреждения: Самар, 81, Сухоручко, 86 – Осман, 35, Запорожец, 88, Нагиев, 90+4, Рыбка, 90+5
Удаление: Осман, 35 (второе предупреждение)
«Левый берег»: Механив – Сиднней, Самар, Слотюк, Астахов (Синица, 46) – Мысык (М. Когут, 58), Дедух, Спиваков (Якимив, 84), Соколов – Петренко (Сухоручко, 46), Литовченко (Войцеховский, 68).
«Оболонь»: Рыбка – Осман, Дубко, Карась, Чернов (Запорожец, 70) – Мороз, Черненко – Груша (Нагиев, 64), Мединский – Тарануха (Краснопир, 55), Суханов.
Арбитр: Николай Балакин (Киевская обл.).
Стадион: «Левый берег» (Киев).
Удары (в створ): 7 (2) – 17 (6)
Угловые: 3 – 4
Оффсайды: 1 – 1.
ЛЕВЫЙ БЕРЕГ - ОБОЛОНЬ. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА
Температура: 27°C
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По грі так виглядає, що Оболонь - це команда майже того самого рівня, що і 3 місце пердива. Влітку треба щось робити, інакше вилетять.
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