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Чемпионат Украины
Левый берег
02.06.2024 16:00 – FT 1 : 1
Оболонь
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Украина. Премьер лига
02 июня 2024, 18:05 |
2053
19

Правый берег круче. Оболонь выиграла битву за жизнь в УПЛ у Левого берега

Команда Иващенко доигрывала в меньшинстве почти тайм, но спасла хотя бы комфортную ничью

02 июня 2024, 18:05 |
2053
19
Правый берег круче. Оболонь выиграла битву за жизнь в УПЛ у Левого берега
УПЛ

Отчет о матче ожидайте позже.

Украинская Премьер-лига. Переходной поединок.

«Левый берег» – «Оболонь» - 1:1 (первый матч – 0:1)

Голы: Сиднней, 54 – Краснопир, 65

Предупреждения: Самар, 81, Сухоручко, 86 – Осман, 35, Запорожец, 88, Нагиев, 90+4, Рыбка, 90+5

Удаление: Осман, 35 (второе предупреждение)

«Левый берег»: Механив – Сиднней, Самар, Слотюк, Астахов (Синица, 46) – Мысык (М. Когут, 58), Дедух, Спиваков (Якимив, 84), Соколов – Петренко (Сухоручко, 46), Литовченко (Войцеховский, 68).

«Оболонь»: Рыбка – Осман, Дубко, Карась, Чернов (Запорожец, 70) – Мороз, Черненко – Груша (Нагиев, 64), Мединский – Тарануха (Краснопир, 55), Суханов.

Арбитр: Николай Балакин (Киевская обл.).

Стадион: «Левый берег» (Киев).

Удары (в створ): 7 (2) – 17 (6)
Угловые: 3 – 4
Оффсайды: 1 – 1.

ЛЕВЫЙ БЕРЕГ - ОБОЛОНЬ. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

Температура: 27°C

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Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
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Комментарии 20
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Falko
А і ще, статуточнення. Османа вилучили не на 35', а на 51', на 35 було перше попередження.
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+3
Falko
Хороша назва, з подвійним значенням. Таке враження, що Спорти звільнили хлопчика-дівчинку-обох, що вигадували ідіотські титулки, які він-вона-воно вважа{в; ла; ло} клікабельними. І змусило придумувати заголовки журналістів власноруч. Загальна якість дещо виросла.
По грі так виглядає, що Оболонь - це команда майже того самого рівня, що і 3 місце пердива. Влітку треба щось робити, інакше вилетять.
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+3
ALKOSruLKA
у ЛБ є потенціл. Просто Карпати і інгулець занадто потужні монстри на рівні 1 ліги. В наступному сезоні поборються за вихід напряму.
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+3
Сергей Чёрный
Пивовары молодцы но нужно усиливать состав 
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+2
FunnyCat_____
 Отлично, две команды будут Киев в УПЛ представлять, ждем Левый Берег в следующем сезоне 
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+1
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OtsoCity
Хвойди суркисів, завжди по вуха в лайні та без трофеїв, вчора ще Боруссія програла, за яку вони вболівали щури смердючі 
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0
FunnyCat_____
кубки чемпионов? скажите кто то Феде что кубок Конча-Заспы это немного не тот кубок Чемпионов что он думает
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0
romanchik.8409
Не зря Иващенко бороду покрасил 😉🤭
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0
OtsoCity
Хвойди суркисів, лайно суркисів (динамо) завжди без трофеїв! Ну якщо є бажання, побути поряд з довгоочікуваними трофеями🏆🥇
🏆 Кубки чемпіонів – у ЦУМі! 🤩
Запрошуємо зробити фото з трофеями «Шахтаря»! 🏆
🧡 До 5 червня включно завітайте в магазин PUMA в київському ЦУМі (з 10:00 до 21:00), щоб побачити чемпіонський кубок УПЛ та Кубок України 🇺🇦 і зробити фото на згадку 📸
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-1
Лига
С такой игрой работникам пивзавода не место в  упл, ну и левый берег пока ещё сырой, в большинстве не смог обыграть пивзавод, ну может теперь пивзавод усилился , и не только в кубке будет унижать дырявое динамо ,а и в чемпионате 
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-1
Sashko57
Самый крутой балакин. Как можно назначать судью из киева, когда играют киевские команды. После гола оболони, все свистки в пользу оболони. Когда закончится этот судейский цирк. Сами губим свой футбол. Пан Шевченко подумайте над судейством вместе со своей судейской помощницей.  
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-2
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serhiy
Новина про інші команди ,але попущені по життю бамбасята не можуть не показати яке воно бидло і тут . Гнилі біженці . 
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-2
Фанькин кот
Это хорошо. Авось пивзавод в УПЛ ещё пригодится - будет кому дынамку суркисову унижать. Да и Верес тоже.
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-2
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serhiy
Ви недо люди-малороси бамбасячі йдіть щось під статтю про Гая напишіть ,а не срайте де вас не просять - пристовунці бамбаські ! Там чогось всі крім АКаульки в рот води набрали- напевно митодички вам не виписав вас обісраний татарин.
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-3
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