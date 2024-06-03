Украинская теннисистка снялась с Ролан Гаррос 2024

Украинская теннисистка Людмила Киченок снялась со смешанного парного разряда на Открытом чемпионате Франции 2024.

3 мая украинка вместе с Мате Павичем (Хорватия) должна была провести поединок 1/8 финала против австралийского тандема Эллен Перес / Мэттью Эбден.

Однако украинка решила не продолжать выступления в миксте.

Киченок также вылетела из парного разряда Ролан Гаррос, проиграв вместе с Аленой Остапенко в матче 1/16 финала дуэту Амина Аншба / Анастасия Детюк.