Ролан Гаррос03 июня 2024, 18:12 | Обновлено 03 июня 2024, 18:42
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Украинская теннисистка снялась с Ролан Гаррос 2024
Людмила Киченок отказалась продолжать выступления в миксте вместе с Мате Павичем
03 июня 2024, 18:12 | Обновлено 03 июня 2024, 18:42
1414
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Украинская теннисистка Людмила Киченок снялась со смешанного парного разряда на Открытом чемпионате Франции 2024.
3 мая украинка вместе с Мате Павичем (Хорватия) должна была провести поединок 1/8 финала против австралийского тандема Эллен Перес / Мэттью Эбден.
Однако украинка решила не продолжать выступления в миксте.
Киченок также вылетела из парного разряда Ролан Гаррос, проиграв вместе с Аленой Остапенко в матче 1/16 финала дуэту Амина Аншба / Анастасия Детюк.
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