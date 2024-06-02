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Чемпионат Европы
02 июня 2024, 23:59 | Обновлено 03 июня 2024, 00:28
567
0

ФОТО. Сборная Украины провела предматчевую тренировку в необычных условиях

3 июня сине-желтая команда в Нюрнберге проведет спарринг с Германией

02 июня 2024, 23:59 | Обновлено 03 июня 2024, 00:28
567
0
ФОТО. Сборная Украины провела предматчевую тренировку в необычных условиях
УАФ

Отель Herzogs Park, где проживает на первом предтурнирном сборе сборная Украины по футболу – это очень известное футбольное место в Герцогенаурахе.

Этот комплекс был построен основателем всемирно известной спортивной компании Адольфом Даслером к состоявшейся в Мюнхене Олимпиаде-1972 (сейчас отелем владеет внук Даслера). С тех пор футбольные и не только футбольные команды постоянно останавливаются здесь. Сразу на входе в главный холл с обеих сторон встречают стенды с известнейшим изобретением Ади – бутсами: справа – революционные модели из впечатляющих размеров шипами 1954–1974 годов, слева – более современная профессиональная обувь футболистов рядом с мячом Евро-202. Как известно, именно Адидас уже много чемпионатов мира и Европы производит официальные мячи турнира.

Хозяева проявили внимание к своим нынешним гостям: на виду у входа в гостиницу – сине-желтый флаг Украины. Сразу под ним большое фото Ади Даслера и швейная машинка как символ дела всей жизни основателя.

Об известных гостях отеля напоминают их футболки. Сборная Аргентины проживала здесь во время финального турнира чемпионата мира 2006. А до и после того мундиаля здесь постоянно останавливались и останавливаются команды, встречающиеся в чемпионате Германии с «Нюрнбергом» или «Гройтер Фюрт» – самыми известными клубами Средней Франконии. Также в этом регионе немецкие команды часто проводят свои сборы. Поэтому стены отеля украшают футболки клубов с автографами игроков и обозначением сезона – Байер, Кельн, Лейпциг, Ганновер, Герта.

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров и игрок сине-желтых Тарас Степаненко побывали и в главной штаб-квартире компании Адидас - на предматчевой пресс-конференции. Из-за сильных дождей, накрывших на днях Баварию, Немецкий футбольный союз решил поберечь газон стадиона «Макс Морлок», поэтому официальных тренировок на арене не состоялось. Поэтому и встречу с медиа DFB предложил провести не на стадионе, а в штаб-квартире «Адидаса», где есть огромный медиацентр. Здесь готовится к этому матчу и будет базироваться во время Евро-2024 национальная команда Германии. Учитывая, что головной офис компании расположен в Герцогенаурахе, всего в 4 км от гостиницы, где сейчас расположилась сборная Украины, отказываться от такого предложения было бы некстати. На пресс-конференции Сергей Ребров сообщил, что с сегодняшнего дня все игроки сине-желтых, присутствующие в лагере команды, работают в общей группе.

Вечером украинцы прибыли на тренировки на хорошо знакомое им поле клуба «Эльтерсдорф» в соседнем Эрлангене. Вчерашнюю тренировку команды посетили украинские дети и их родители, проживающие на юге Германии. После занятия главный тренер Сергей Ребров и игроки сборной по хорошей традиции посвятили землякам время и внимание, оставив свои автографы и сделав фото на память.

На занятии сине-желтых в течение первых 15 минут присутствовали представители медиа: несмотря на перенос официальной тренировки на более скромное поле, надлежащие для СМИ мероприятия прошли согласно регламенту. После пробежки и разминки игроки отрабатывали удержание мяча в квадратах разной формации. В основной части предигровой тренировки главный тренер посвятил внимание тактическим аспектам ведения игры.

3 июня сине-желтые проведут первый контрольный поединок на текущих сборах – против хозяев поля, сборной Германии. Матч в Нюрнберге начнется в 21.45 по Киеву.

ФОТО. Сборная Украины провела предматчевую тренировку в необычных условиях

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Николай Степанюк Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
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