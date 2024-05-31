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Чемпионат Европы
31 мая 2024, 23:59 | Обновлено 01 июня 2024, 00:25
707
0

ФОТО. Тренировка сборной Украины. Кто пробежал по живому коридору?

После обеда к команде присоединился лучший бомбардир Ла Лиги Артем Довбик

31 мая 2024, 23:59 | Обновлено 01 июня 2024, 00:25
707
0
ФОТО. Тренировка сборной Украины. Кто пробежал по живому коридору?
УАФ

В пятницу, 31 мая, сборная Украины на своем немецком сборе провела две тренировки.

Утром сборная тренировалась на том же поле, что и вчера – любительского клуба «Эльтерсдорф» из Эрлангена. Перед началом занятия ребята устроили живой коридор для сегодняшнего юбиляра, Георгия Бущана, и недавнего именинника – Виталия Миколенко. Традиционные дружеские пинки с обеих сторон во время пробега через шеренгу из товарищей оживили атмосферу перед началом утренней работы.

Само же занятие состояло из силовых упражнений, сопряженных с работой с мячом, в частности игроки приседали или поднимали таз с гантелями, после чего наносили удары по воротам. Также сборники отрабатывали ведение и передачи, немало работы было на технику и тактику.

После обеда к национальной команде присоединился лучший бомбардир Ла Лиги Артем Довбик. Новоиспеченный «Пичичи» прилетел в Мюнхен рейсом из Барселоны. Следовательно, единственным игроком, который еще должен прибыть в лагерь сине-желтых, является Андрей Лунин, чей «Реал» 1 июня сыграет в финале Лиги чемпионов с дортмундской «Боруссией».

Перед началом вечерней тренировки главный тренер Сергей Ребров вручил 30-летнему имениннику Георгию Бущану символическую футболку с 30-м номером, а партнеры дружно поаплодировали голкиперу. После этого вновь прибывший Артем Довбик пробежал таким же живым коридором из партнеров, как и Виталий Миколенко и Георгий Бущан утром: ничего не поделаешь – традиции есть традиции!

Вечерняя сессия прошла на тренировочной базе клуба Второй Бундеслиги «Гройтер Фюрт». Это занятие началось с традиционной пробежки и упражнений на растяжение и активацию мышц. С обеда в Баварии начал падать дождь и тренерский штаб требовал от навесов подойти к работе на поле максимально разогретыми.

Держание мяча, пасинг с завершением – это то, над чем работали ребята вечером. Также прошли игровые серии, в которых сборники выполняли тактические задания, поставленные главным тренером Сергеем Ребровым.

После насыщенного рабочего дня и двух тренировок многие игроки дорабатывали в тренажерном зале. В начале сбора перед финальным турниром Евро сборники осознают, насколько важна функциональная готовность и физическая выносливость.

ФОТО. Тренировка сборной Украины. Кто пробежал по живому коридору?

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Николай Степанюк Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
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