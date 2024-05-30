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Чемпионат Европы
30 мая 2024, 23:30 | Обновлено 31 мая 2024, 01:10
1495
0

Сборная Украины провела в Германии первую тренировку перед Евро-2024

Ребров разделил команду на группы для игровых серий с тактическими задачами

30 мая 2024, 23:30 | Обновлено 31 мая 2024, 01:10
1495
0
Сборная Украины провела в Германии первую тренировку перед Евро-2024
УАФ

Посля прибытия в Германию и обеда у игроков сборной Украины было около двух часов для отдыха, после чего они отправились на занятие на поле клуба «Эльтерсдорф» из баварского города Эрлангена, который выступает в пятом по рангу дивизионе немецкого клубного футбола.

После разминки и беговой работы, в которой приняли участие все 24 игрока, присутствующие в расположении сине-желтых, ребята выполнили упражнения на технику работы с мячом.

После этого главный тренер Сергей Ребров разделил команду на группы для игровых серий с тактическими задачами. В этой части тренировки индивидуально работали Георгий Судаков и Виталий Миколенко, завершающие процесс реабилитации после ранее полученных повреждений. Пока что медицинский штаб постепенно подводит игроков к работе в общей группе.

31 мая украинская команда продолжит работу на первом сборе перед финальным турниром Евро-2024 в режиме двукратных тренировок.

ВИДЕО. Сборная Украины провела в Германии первую тренировку перед Евро-2024

ФОТО. Сборная Украины провела в Германии первую тренировку перед Евро-2024

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Николай Степанюк Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
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