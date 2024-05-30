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Чемпионат Европы
30 мая 2024, 22:30 | Обновлено 30 мая 2024, 23:47
515
0

ФОТО. Сборная Украины прибыла в первый тренировочный лагерь перед Евро-2024

Бавария встретила украинскую команду легким дождем

30 мая 2024, 22:30 | Обновлено 30 мая 2024, 23:47
515
0
ФОТО. Сборная Украины прибыла в первый тренировочный лагерь перед Евро-2024
УАФ

Прибыв в 7 утра поездом в польский Перемышль, делегация национальной команды прошла паспортный контроль и автобусом добралась до аэропорта в Жешуве.

Собственно, это привычный маршрут из Киева на подготовительный сбор сине-желтых, с которым хорошо знакомы почти все сборники, кроме выступающих в европейских клубах. Следовательно, для Александра Зинченко, несколькими днями ранее прибывшего в Украину для участия в саммите послов платформы United24, поездка на поезде была своего рода ностальгической, ведь в последний раз Александр путешествовал по ж/д путям 11 лет назад. В конце концов, в комфортном «Вагоне сборной», названном так с легкой руки Укрзализныци, и в компании товарищей из национальной команды, любое путешествие является приятным и комфортным.

Полет из Жешува в Нюрнберг длился менее двух часов. Бавария встретила украинцев лёгким дождем. А вот хозяин товарищеского матча – Немецкий футбольный союз (DFB) – предложил подать автобус для приема гостей прямо на аэродром. Предложение было с благодарностью принято штабом национальной команды, поэтому прямо из самолета игроки и персонал прошли в транспортное средство, которое повезло делегацию в гостиницу в городке Герцогенаурах, в 25 км от Нюрнберга.

Именно в небольшом населенном пункте, известном на весь мир, благодаря непримиримым конкурентам братьям-основателям двух глобальных компаний-производителей спортивной одежды Ади и Руди Даслерам, проведет следующие шесть дней сбора национальная команда Украины.

Почти одновременно с основной частью сборников на обед в гостиницу прибыли главный тренер сборной Сергей Ребров и почти все игроки национальной команды, выступающие в европейских чемпионатах. Накануне вечером первым из игроков приехал Роман Яремчук, ранним утром сегодня – Руслан Малиновский. Завтра к команде присоединится Артем Довбик, а через несколько дней и Андрей Лунин.

Сегодня у сине-желтых – первая тренировка на подготовительном сборе на клубном стадионе СК «Эльтерсдорф» – любительского клуба, выступающего в Байернлиге – втором по силе дивизионе земли Бавария.

ФОТО. Сборная Украины прибыла в первый тренировочный лагерь перед Евро-2024

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Николай Степанюк Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
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