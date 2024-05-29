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  4. Сборная Украины с киевского ж/д вокзала начала путь на Евро-2024
Чемпионат Европы
29 мая 2024, 23:59 |
1297
0

Сборная Украины с киевского ж/д вокзала начала путь на Евро-2024

Поездом поехали 10 игроков, медицинский и административный персонал

29 мая 2024, 23:59 |
1297
0
Сборная Украины с киевского ж/д вокзала начала путь на Евро-2024
УАФ

Сегодня, 29 мая, национальная сборная Украины отправилась на подготовительный сбор перед Евро-2024. Поездом из Киева поехали 10 игроков, медицинский и административный персонал сине-желтых.

Из столицы отправились футболисты: Александр Зинченко, Николай Матвиенко, Георгий Судаков, Ефим Конопля, Владимир Бражко, Александр Зубков, Александр Тимчик, Валерий Бондарь, Богдан Михайличенко и Александр Сваток. Часть ребят присоединится к команде во Львове и Жешуве, легионеры прибудут в первое место сине-желтых на сборе – в немецкий Херцогенаурах.

Перед отъездом на столичном вокзале сборников поздравил посол Евро-2024, экс-игрок Герты, Вольфсбурга и национальной команды Германии Арне Фридрих. Именно сегодня Арне исполнилось 45 лет. Этот факт сразу подметил Александр Зинченко, не только поздравивший известного игрока, но и выразивший респект Арне, что он прибыл в Украину в такой знаменательный для себя день и в столь тяжелое время для нашей страны.

Фридрих сказал, что горячо поддерживал Украину во время игр плей-офф и будет так же болеть во время Евро. Александр Зинченко ради шутки спросил посла, на чьей стороне будут его симпатии, когда сойдутся сборные Украины и Германии. На это Арне ответил, что наденет футболку, которая пополам будет украинская, а на вторую половину – немецкой.

Традиционно сине-желтые раздали немало автографов на пути к поезду, отправлявшемуся фактически на Евро.

Национальная команда Украины начнет подготовку к финальному турниру уже завтра, 30 мая. В немецком Нюрнберге 3 июня команда проведет товарищеский матч с хозяевами Евро-2024. На следующий день сине-желтые вылетят в Варшаву. В столице соседнего государства украинцы сыграют следующий подготовительный и в то же время дружеский матч – с Польшей 7 июня. Заключительной игрой предтурнирного сбора станет встреча с национальной командой Молдовы 11 июня в Кишиневе. На следующий день, 12 июня, национальная команда прибудет в место постоянной дислокации на Евро-2024 – городок Висбаден.

ФОТО. Сборная Украины с киевского ж/д вокзала начала путь на Евро-2024

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фото сборная Украины по футболу Николай Матвиенко Евро-2024 фотогалерея Валерий Бондарь Ефим Конопля Владимир Бражко Георгий Судаков Александр Зинченко Александр Тымчик Богдан Михайличенко Александр Сваток Александр Зубков Арне Фридрих
Николай Степанюк Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
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