ФОТО. Сборная Украины провела автограф-сессию для болельщиков

28 мая игроки сборной Украины провели встречу с болельщиками в преддверии отъезда на подготовительный сбор перед Евро-2024.

29 мая сборная Украины отправляется в Германию, где 3 июня в Нюрнберге проведет первый из трех запланированных контрольных поединков в преддверии Евро-2024. Соперником украинцев станет команда хозяев.

Игроки сине-желтых Николай Матвиенко, Георгий Судаков, Ефим Конопля, Владимир Бражко и Валерий Бондарь в дружеской атмосфере пообщались с болельщиками сборной в столичном ТРЦ Blockbuster Mall.

Встреча объединила более 500 фанатов, у которых была возможность задать вопрос своим футбольным кумирам.

– Как оцените своих соперников по группе, особенно Румынию и Словакию, которых не считают фаворитами?

Ефим Конопля: Не стоит недооценивать соперников, ведь на чемпионат Европы все настраиваются максимально. Ведь противостояние с каждым соперником состоит только из одного матча, так что каждый может выстрелить в любом поединке.

– Как оцените важность сегодняшнего мероприятия?

Георгий Судаков: Очень приятно, что так много молодых ребят приходят нас поддерживать. Я вижу, как у них горят глаза и какое удовольствие они получают от общения с нами. Я доволен, что мы можем доставить им радость, подписав карточки и мячи.

Валерий Бондарь: Момент общения с болельщиками для нас очень важен. Надо находить время и для поклонников, и для прессы. Все хотят о чем-то спросить, узнать, как обстоят дела в сборной, побыть рядом с игроками.

– После Евро-2024 стартует Олимпиада, хотели бы вы на ней сыграть?

Георгий Судаков: Конечно, хочу и мечтаю об этом.

– Какой результат на Евро-2024 будет для вас хорошим, а какой – провальным?

Валерий Бондарь: Мне не хочется раздавать много обещаний, чтобы потом все говорили, что мы не так выступили. Команда должна продемонстрировать характер и играть победу. Вся едущая в Германию команда понимает важность нашего участия в чемпионате для страны. Поэтому хочется показать футбол, который понравится нашим болельщикам, а также защитникам и героически защищающим Украину защитникам.

На встрече у собравшихся была возможность завоевать призы в футбольной викторине. Призами для лучших знатоков стали 4 футболки с автографами главного тренера национальной команды Сергея Реброва и футболистов сине-желтых. Вручал их друг сборной, ее 12-й игрок, маскот Леофан.

После этого игроки, следуя традиции после каждого поединка национальной команды выбирать «Льва матча», назвали «Льва сегодняшнего мероприятия». Он получил статуэтку с автографами своих кумиров из рук Николая Матвиенко. Никто не ушел с пустыми руками – в конце мероприятия каждый из болельщиков получил автографы своих любимых игроков.

ФОТО. Сборная Украины провела автограф-сессию для болельщиков