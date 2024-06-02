Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Верес – Эпицентр – 3:1. Ровно снова выиграло плей-офф. Видео голов и обзор
Чемпионат Украины
Верес
02.06.2024 17:00 – FT 3 : 1
Эпицентр
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
02 июня 2024, 22:49 | Обновлено 02 июня 2024, 23:15
164
0

Верес – Эпицентр – 3:1. Ровно снова выиграло плей-офф. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор переходного матча за путевку в УПЛ

02 июня 2024, 22:49 | Обновлено 02 июня 2024, 23:15
164
0
Верес – Эпицентр – 3:1. Ровно снова выиграло плей-офф. Видео голов и обзор
УПЛ

Ровенская команда Верес обыграла Эпицентр (3:1) в ответном матче и сохранила прописку в УПЛ (как и в прошлом сезоне).

Клуб из Первой лиги не сумел выбить из элиты одного из неудачников регулярного сезона.

Переходный матч за место в УПЛ

2-й матч, 2 июня, Ровно

Верес – Эпицентр – 3:1 (первый матч – 1:1)

Голы: Гайдучик, 7, 45+5, В. Шарай, 45+2 – Стень, 89

Видео голов и обзор матча

События матча

89’
ГОЛ ! Мяч забил Сергей Стень (Эпицентр).
45’ +2
ГОЛ ! Мяч забил Николай Гайдучик (Верес).
45’
ГОЛ ! Мяч забил Владислав Шарай (Верес).
7’
ГОЛ ! Мяч забил Николай Гайдучик (Верес).
По теме:
Левый берег – Оболонь – 1:1. Пивовары сохранили прописку в УПЛ. Видео голов
Богдан КОГУТ: «Борьба за выживание в УПЛ требует много нервных затрат»
Клуб с большими традициями вернулся во французскую Лигу 1
чемпионат Украины по футболу Верес Ровно Первая лига Украины Украинская Премьер-лига переходные матчи Эпицентр Каменец-Подольский Николай Гайдучик Владислав Шарай видео голов и обзор
Николай Степанюк
Николай Степанюк Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ФОТО. Лунин обнял легенду футбола в финале Лиги чемпионов 2023/24
Футбол | 02 июня 2024, 00:01 7
ФОТО. Лунин обнял легенду футбола в финале Лиги чемпионов 2023/24
ФОТО. Лунин обнял легенду футбола в финале Лиги чемпионов 2023/24

Тони Кроос был заменен на 85-й минуте на Луку Модрича в поединке с Боруссией Дортмунд

НАГЕЛЬСМАНН: «Сделаем все возможное, чтобы игра с Украиной была прекрасной»
Футбол | 02 июня 2024, 21:10 0
НАГЕЛЬСМАНН: «Сделаем все возможное, чтобы игра с Украиной была прекрасной»
НАГЕЛЬСМАНН: «Сделаем все возможное, чтобы игра с Украиной была прекрасной»

Главный тренер сборной Германии поддержал украинцев

Верес – в топе. Ровенская команда обыграла Эпицентр и осталась в УПЛ
Футбол | 02.06.2024, 18:56
Верес – в топе. Ровенская команда обыграла Эпицентр и осталась в УПЛ
Верес – в топе. Ровенская команда обыграла Эпицентр и осталась в УПЛ
Куртуа обратился к Лунину после победного финала ЛЧ. Что сказал Тибо?
Футбол | 02.06.2024, 07:33
Куртуа обратился к Лунину после победного финала ЛЧ. Что сказал Тибо?
Куртуа обратился к Лунину после победного финала ЛЧ. Что сказал Тибо?
Бронзовый бомбардировщик обезврежен. Чжан Чжилей нокаутировал Уайлдера
Бокс | 02.06.2024, 03:35
Бронзовый бомбардировщик обезврежен. Чжан Чжилей нокаутировал Уайлдера
Бронзовый бомбардировщик обезврежен. Чжан Чжилей нокаутировал Уайлдера
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Евро-2024: расписание, анонсы, трансляции, результаты
Евро-2024: расписание, анонсы, трансляции, результаты
01.06.2024, 10:10 3
Футбол
Стало известно, с кем должен будет драться Усик после реванша с Фьюри
Стало известно, с кем должен будет драться Усик после реванша с Фьюри
02.06.2024, 07:25 9
Бокс
Известна реакция Судакова и Конопли на новость о выселении Шахтера из отеля
Известна реакция Судакова и Конопли на новость о выселении Шахтера из отеля
01.06.2024, 07:01 26
Футбол
Фьюри впервые показал свое лицо после поражения Усику и записал обращение
Фьюри впервые показал свое лицо после поражения Усику и записал обращение
01.06.2024, 11:28 3
Бокс
Новый тренер легендарного клуба хочет подписать Зинченко за £35 млн
Новый тренер легендарного клуба хочет подписать Зинченко за £35 млн
01.06.2024, 00:03 21
Футбол
ФОТО. Дерек Чисора обратился к Усику после его победы над Фьюри
ФОТО. Дерек Чисора обратился к Усику после его победы над Фьюри
01.06.2024, 17:39 2
Бокс
Шесть судей! Президент WBC признался, справедлива ли победа Усика над Фьюри
Шесть судей! Президент WBC признался, справедлива ли победа Усика над Фьюри
01.06.2024, 23:31 4
Бокс
Довбик не получил трофей Пичичи. Артем назвал причину
Довбик не получил трофей Пичичи. Артем назвал причину
01.06.2024, 16:28 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем