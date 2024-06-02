Украина. Премьер лига02 июня 2024, 22:49 | Обновлено 02 июня 2024, 23:15
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Верес – Эпицентр – 3:1. Ровно снова выиграло плей-офф. Видео голов и обзор
Смотрите видеообзор переходного матча за путевку в УПЛ
02 июня 2024, 22:49 | Обновлено 02 июня 2024, 23:15
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Ровенская команда Верес обыграла Эпицентр (3:1) в ответном матче и сохранила прописку в УПЛ (как и в прошлом сезоне).
Клуб из Первой лиги не сумел выбить из элиты одного из неудачников регулярного сезона.
Переходный матч за место в УПЛ
2-й матч, 2 июня, Ровно
Верес – Эпицентр – 3:1 (первый матч – 1:1)
Голы: Гайдучик, 7, 45+5, В. Шарай, 45+2 – Стень, 89
Видео голов и обзор матча
События матча
89’
ГОЛ ! Мяч забил Сергей Стень (Эпицентр).
45’ +2
ГОЛ ! Мяч забил Николай Гайдучик (Верес).
45’
ГОЛ ! Мяч забил Владислав Шарай (Верес).
7’
ГОЛ ! Мяч забил Николай Гайдучик (Верес).
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