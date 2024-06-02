Ровенская команда Верес обыграла Эпицентр (3:1) в ответном матче и сохранила прописку в УПЛ (как и в прошлом сезоне).

Клуб из Первой лиги не сумел выбить из элиты одного из неудачников регулярного сезона.

Переходный матч за место в УПЛ

2-й матч, 2 июня, Ровно

Верес – Эпицентр – 3:1 (первый матч – 1:1)

Голы: Гайдучик, 7, 45+5, В. Шарай, 45+2 – Стень, 89

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