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Чемпионат Украины
Верес
02.06.2024 17:00 - : -
Эпицентр
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Украина. Премьер лига
01 июня 2024, 14:09 | Обновлено 01 июня 2024, 14:12
287
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Верес – Эпицентр. Текстовая трансляция матча

Стенограмма ответного матча плей-офф УПЛ

01 июня 2024, 14:09 | Обновлено 01 июня 2024, 14:12
287
0
Верес – Эпицентр. Текстовая трансляция матча
УПЛ

В воскресенье, 2 июня, состоится ответный матч плей-офф за право выступать в Украинской Премьер-лиге, в котором отношения выяснят «Верес» Ровно и команда «Эпицентр» из Каменец-Подольского.

Игра пройдет в Ровно на стадионе «Авангард». Матч начнется – в 17:00.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Ровенский «Верес» завершил сезон в УПЛ на 13-й позиции, имея 28 пунктов после 30 игр. «Эпицентр» из Каменец-Подольского в турнирной таблице «чемпионской» группы Первой лиги Украины занял 4-е место, набрав 44 очка после 28 матчей.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Верес» – «Эпицентр», за которой можно будет следить в украинской версии сайта.

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текстовая трансляция чемпионат Украины по футболу Верес Ровно Первая лига Украины Украинская Премьер-лига переходные матчи Эпицентр Каменец-Подольский
Юрій Остроумов
Юрій Остроумов Sport.ua
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