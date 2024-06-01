В воскресенье, 2 июня, состоится ответный матч плей-офф за право выступать в Украинской Премьер-лиге, в котором отношения выяснят «Верес» Ровно и команда «Эпицентр» из Каменец-Подольского.

Игра пройдет в Ровно на стадионе «Авангард». Матч начнется – в 17:00.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Ровенский «Верес» завершил сезон в УПЛ на 13-й позиции, имея 28 пунктов после 30 игр. «Эпицентр» из Каменец-Подольского в турнирной таблице «чемпионской» группы Первой лиги Украины занял 4-е место, набрав 44 очка после 28 матчей.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Верес» – «Эпицентр», за которой можно будет следить в украинской версии сайта.