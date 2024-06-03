Олег ШАНДРУК: «У нас было много моментов. К сожалению, забили всего трижды»

Главный тренер «Вереса» Олег Шандрук подвел итоги выступления клуба во второй части сезона 2023/2024. Он отметил и качественную игру команды против «Эпицентра» (3:1).

«Эмоции – положительные. Хотя есть определенное опустошение. Это логично. Несмотря на все, мы улыбаемся. Мы выполнили задачу на сезон и сохранили свое место в УПЛ.

Я благодарю футболистов, которые выдержали этот спринт в весенней части сезона. Еще и две дополнительные игры, которые эмоционально были очень тяжелыми для нас. Хочу поблагодарить болельщиков. Это и их победа. Без них мы не смогли бы получить эти важные очки и в домашних, и в гостевых матчах. Просто невероятная поддержка была в выездных матчах с «Рухом», «Зарей» и «Металлистом 1925». Хочу всю команду отметить: от игроков до персонала. Все выложились по полной и выполнили задачу. Теперь можем немного порадоваться.

Первый забитый гол нас окрылил. Добавил положительный заряд нам и болельщикам. В целом сегодня было много моментов. К сожалению, забили всего трижды.

Во втором тайме были определенные сложности с реализацией. Но это наша давняя проблема. В течение сезона у нас было много матчей, где мы с выгодных позиций не забивали. Возможно, оказывал влияние на действия в завершающей стадии счет. Благо, так все завершилось. Но мы понимаем, что под таким психологическим давлением команда не может постоянно работать. Поэтому мы должны сделать выводы и сделать команду более конкурентной в следующем сезоне.

Относительно продолжения моего сотрудничества с клубом – у меня есть действующий контракт. Мои мысли – только о Вересе. Думаю, вскоре руководство клуба сделает свое заявление по этому поводу.

Сейчас мы планируем собраться 24-26 июня после отпуска и начать подготовку к новому сезону.

Относительно кадровых изменений – не готов четко ответить, кто нас оставит. Об этом, я думаю, мы уже с завтрашнего дня начнем общаться с президентом клуба. У многих ребят заканчиваются контракты. Но сейчас не готов предоставить конкретную информацию. Так же могу сказать, что пока клуб пне получал никаких предложений по Дмитрию Годи. Все остальное – выдумки», – сказал Олег Шандрук.