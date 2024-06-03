Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Олег ШАНДРУК: «У нас было много моментов. К сожалению, забили всего трижды»
Чемпионат Украины
Верес
02.06.2024 17:00 – FT 3 : 1
Эпицентр
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
03 июня 2024, 02:05 |
67
0

Олег ШАНДРУК: «У нас было много моментов. К сожалению, забили всего трижды»

Наставник «Вереса» поблагодарил своих футболистов за вторую часть сезона и переходные матчи

03 июня 2024, 02:05 |
67
0
Олег ШАНДРУК: «У нас было много моментов. К сожалению, забили всего трижды»
НК Верес. Олег Шандрук

Главный тренер «Вереса» Олег Шандрук подвел итоги выступления клуба во второй части сезона 2023/2024. Он отметил и качественную игру команды против «Эпицентра» (3:1).

«Эмоции – положительные. Хотя есть определенное опустошение. Это логично. Несмотря на все, мы улыбаемся. Мы выполнили задачу на сезон и сохранили свое место в УПЛ.

Я благодарю футболистов, которые выдержали этот спринт в весенней части сезона. Еще и две дополнительные игры, которые эмоционально были очень тяжелыми для нас. Хочу поблагодарить болельщиков. Это и их победа. Без них мы не смогли бы получить эти важные очки и в домашних, и в гостевых матчах. Просто невероятная поддержка была в выездных матчах с «Рухом», «Зарей» и «Металлистом 1925». Хочу всю команду отметить: от игроков до персонала. Все выложились по полной и выполнили задачу. Теперь можем немного порадоваться.

Первый забитый гол нас окрылил. Добавил положительный заряд нам и болельщикам. В целом сегодня было много моментов. К сожалению, забили всего трижды.

Во втором тайме были определенные сложности с реализацией. Но это наша давняя проблема. В течение сезона у нас было много матчей, где мы с выгодных позиций не забивали. Возможно, оказывал влияние на действия в завершающей стадии счет. Благо, так все завершилось. Но мы понимаем, что под таким психологическим давлением команда не может постоянно работать. Поэтому мы должны сделать выводы и сделать команду более конкурентной в следующем сезоне.

Относительно продолжения моего сотрудничества с клубом – у меня есть действующий контракт. Мои мысли – только о Вересе. Думаю, вскоре руководство клуба сделает свое заявление по этому поводу.

Сейчас мы планируем собраться 24-26 июня после отпуска и начать подготовку к новому сезону.

Относительно кадровых изменений – не готов четко ответить, кто нас оставит. Об этом, я думаю, мы уже с завтрашнего дня начнем общаться с президентом клуба. У многих ребят заканчиваются контракты. Но сейчас не готов предоставить конкретную информацию. Так же могу сказать, что пока клуб пне получал никаких предложений по Дмитрию Годи. Все остальное – выдумки», – сказал Олег Шандрук.

По теме:
ИВАЩЕНКО: «Нас списывали в начали сезона, но мы показали характер»
Сергей НАГОРНЯК: «Пропустили быстрый гол, а потом допустили ошибки»
Верес – Эпицентр – 3:1. Ровно снова выиграло плей-офф. Видео голов и обзор
чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Первая лига Украины Олег Шандрук Верес Ровно переходные матчи Эпицентр Каменец-Подольский
Руслан Травкин Источник: ФК Верес
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

КВАРЦЯНЫЙ: «Из-за того, что не играл Лунин, я болел за Боруссию Д»
Футбол | 02 июня 2024, 23:49 1
КВАРЦЯНЫЙ: «Из-за того, что не играл Лунин, я болел за Боруссию Д»
КВАРЦЯНЫЙ: «Из-за того, что не играл Лунин, я болел за Боруссию Д»

Известный украинский тренер поделился мнением о финале Лиги чемпионов

ФОТО. Окровавленное лицо Хрговича во время и после поединка с Дюбуа
Бокс | 02 июня 2024, 05:51 4
ФОТО. Окровавленное лицо Хрговича во время и после поединка с Дюбуа
ФОТО. Окровавленное лицо Хрговича во время и после поединка с Дюбуа

Дюбуа уничтожил Филипа в Эр-Рияде, Саудовская Аравия

Клуб с большими традициями вернулся во французскую Лигу 1
Футбол | 02.06.2024, 21:55
Клуб с большими традициями вернулся во французскую Лигу 1
Клуб с большими традициями вернулся во французскую Лигу 1
Гол греков не засчитали. Украина выиграла второй матч на ЧЕ по мини-футболу
Футбол | 02.06.2024, 18:10
Гол греков не засчитали. Украина выиграла второй матч на ЧЕ по мини-футболу
Гол греков не засчитали. Украина выиграла второй матч на ЧЕ по мини-футболу
Измочалил в юшку. Дюбуа избил Хрговича и завоевал временный титул IBF
Бокс | 02.06.2024, 02:45
Измочалил в юшку. Дюбуа избил Хрговича и завоевал временный титул IBF
Измочалил в юшку. Дюбуа избил Хрговича и завоевал временный титул IBF
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Стало известно, с кем должен будет драться Усик после реванша с Фьюри
Стало известно, с кем должен будет драться Усик после реванша с Фьюри
02.06.2024, 07:25 10
Бокс
Список бомбардиров Лиги чемпионов 2023/24 после финального матча
Список бомбардиров Лиги чемпионов 2023/24 после финального матча
02.06.2024, 06:16
Футбол
Известна реакция Судакова и Конопли на новость о выселении Шахтера из отеля
Известна реакция Судакова и Конопли на новость о выселении Шахтера из отеля
01.06.2024, 07:01 26
Футбол
ВИДЕО. Бомбардировщику потушили свет! Чжан Чжилей нокаутировал Уайлдера
ВИДЕО. Бомбардировщику потушили свет! Чжан Чжилей нокаутировал Уайлдера
02.06.2024, 03:55 4
Бокс
Дэвид Хэй ответил на вопрос, кто лучше: Усик или Леннокс Льюис
Дэвид Хэй ответил на вопрос, кто лучше: Усик или Леннокс Льюис
01.06.2024, 06:55 7
Бокс
Довбик не получил трофей Пичичи. Артем назвал причину
Довбик не получил трофей Пичичи. Артем назвал причину
01.06.2024, 16:28 2
Футбол
Евро-2024: расписание, анонсы, трансляции, результаты
Евро-2024: расписание, анонсы, трансляции, результаты
01.06.2024, 10:10 3
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем