Верес – в топе. Ровенская команда обыграла Эпицентр и осталась в УПЛ

Родные стены запредельно настроили футболистов «Вереса» на борьбу в матче за желаемую победу. Не успели команды полноценно войти в игру, как ровенчане добились успеха. Яго от правого углового выполнил верховой кросс к воротам «Эпицентра». Первым на мяче был Владислав Кристин, но сыграл он неудачно, а Гайдучик вторым темпом едва не порвал сетку ворот гостей. 1:0.

Быстрый гол хозяев поля окрылил. За счет мобильности средней линии и быстрых действий впереди они доминировали и вели игру. Гости смотрелись разобранными, но не капитулировали. Примерно в середине тайма игрокам «Эпицентра» удалось полноценно прийти в себе и выдать хороший игровой отрезок, в ходе которого оборона «Вереса» работала на пределе. Сработали хозяева в защите без ошибок не зря, так как под занавес первого тайма они выдали ударный отрезок и сняли все вопросы о своей победе.

На 44-й минуте мог забить Яго, но пробил из хорошего положения мимо дальнего угла ворот Чернобая. Гости ответили неприятным ударом в исполнении Кравчука. Шло уже компенсированное время первого тайма. Спустя же считанные секунды счет стал 2:0 в пользу ровенской команды. На ровном месте ошибся Владислав Кристин. Он неудачно отдал назад пас своему голкиперу, чем тут же воспользовался Шарай.

Вскоре Гайдучик оформил дубль и довел перевес «Вереса» до крупного. Нападающий совершил затяжной рейд по правому флангу и увенчал его идеальным по точности ударом в дальний левый угол. 3:0!

При таком текущем результате второй тайма был пустой формальностью. Но игроки «Эпицентра» все же бились до последнего и на гол престижа наиграли. Его автором на 89-й минуте матча стал Стень. Впрочем, до этого мяч минимум дважды обязан был оказываться в их ворота. Из убойных положений не забили Гайдучик и Шастал.

В общем, «Верес» победил по праву и закономерно продлили свое пребывание в Украинской Премьер-лиге на сезон-2024/2025. «Эпицентр» понравился как в Ровно, так и в первой домашней игре, которая, напомним, завершилась вничью 1:1. Однако две команды должны были определить лишь одного обладателя путевки в «элиту». Им стал «Верес».

Украинская Премьер-лига. Плей-офф за место в сезоне-2024/2025. Второй матч

«Верес» – «Эпицентр» – 3:1

Гайдучик, 6, 45+5, В.Шарай, 45+2 – Стень, 89

Яго, 24 – Липовуз, 67, Алибеков, 80

«Верес»: Когут – Балан (Шестаков, 84), Кучеренко, Вовченко, Шевченко, Кучеров, Банада, Яго (Годя, 46), Шарай (Шастал, 68), Дахновский (Морозко, 68), Гайдучик (Мрвалевич, 78).

«Эпицентр»: Чернобай – Мороз, Григоращук, В.Кристин (Жмуйда, 68), Климец, Липовуз (Глущук, 73), Миронюк (Алибеков, 54), Беженар (Полюлях, 54), Стень, Бендера (С.Кристин, 46), Кравчук.

Арбитр: Алексей Деревинский (Хмельницкий)

Стадион: «Авангард» (г.Ровно)

ВЕРЕС – ЭПИЦЕНТР. ТЕСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА