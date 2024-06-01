В воскресенье, 2 июня, состоится ответный матч плей-офф за право выступать в Украинской Премьер-лиге, в котором отношения выяснят ровенский «Верес» и «Эпицентр» из Каменец-Подольского. Поединок пройдет в Ровно на стадионе «Авангард». Начало – в 17:00 по киевскому времени.

Верес

Ровенский «Верес» так называемый регулярный сезон в Украинской Премьер-лиге завершил на 13-м месте. В 30 матчах команда набрала 28 очков – 6 побед, 10 ничьих, 14 поражений.

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На финише кампании «Верес» выдал серию из четырех поединков без поражений. 1 мая он в Киеве проиграл «Динамо» со счетом 0:3, а затем набрал 8 очков из 12 возможных. После киевского крупного фиаско последовала домашняя победа над «Минаем» (3:1), ничьи в матчах с «Зарей» (1:1 на выезде) и «Александрией» (2:2 дома), а также победа под Киевом над «Металлистом 1925» (2:1). Выигрыш у харьковчан позволил «Вересу» избежать прямого понижения в Первую лигу и дал шанс попытать счастье в поединках плей–офф.

Любопытно, что в УПЛ сезона 2023/2024 по достижениям на своем поле ровенская команда заняла 9–ю позицию. В 15 поединках на родном «Авангарде» она набрала 18 очков (4 победы, 6 ничьих, 5 поражений). На данный момент «Верес» имеет серию из четырех домашних матчах без поражений (2 победы, 2 ничьи).

Эпицентр

«Эпицентр» из Каменец-Подольского в итоговой турнирной таблице «чемпионской» группы Первой лиги расположился на 4–м месте. В 28 матчах команда набрала 44 очка – 11 побед, 11 ничьих, 6 поражений.

В пяти заключительных встречах, скажем так, регулярного сезона «Эпицентр» одержал 2 победы, 1 раз сыграл вничью и проиграл 2 поединка. При этом результаты у команды шли по ниспадающей. После побед над ФСК «Мариуполь» (1:0 на выезде) и СК «Полтава» (3:2 дома) состоялась ничья 1:1 в поединке с «Викторией». А закрыли сезон «эпицентровцы» двумя поражениями – от «Ингульца» (1:3 дома) и «Левого берега» (1:2 в гостях).

В гостевых матчах «чемпионской» группы Первой лиги–2023/2024 «Эпицентр» набрал 23 очка (6 побед, 5 ничьих, 3 поражения). Это 4–й показатель сезона.

Статистика матчей

Команды провели между собой в истории два матча.

Первый поединок в нынешнем плей-офф за право выступать в УПЛ, который состоялся 29 мая, стал второй очной встречей соперников. Эта игра, как известно, завершилась вничью 1:1.

А вот впервые клубы выяснили отношения между собой в августе 2023 года в 1/16 финала Кубка страны. В гостевом поединке команда из Ровно с голом Гайдучика и дублем Владислава Шарая добилась победы со счетом 3:1. У «Эпицентра» гол престижа забил Стень.

Ориентировочные составы:

«Верес»: Когут – Смиян, Вовченко, Кучеренко, Морозко, Дахновский, Кухарук, Кучеров, Шастал, Гайдучик, Яго.

«Эпицентр»: Чернобай – Климец, Григоращук, Мороз, Кристин, Липовуз, Миронюк, Стень, Беженар, Бендера, Кравчук.

Прогноз на противостояние

Ровенская команда в родных стенах должна добиться перевеса, который обеспечит ей сохранение места в УПЛ на будущий сезон. Однако просто ей не будет – «Эпицентр» ничем не хуже «Вереса» по ключевым игровым параметрам, а уступает, вероятно, только в опыте. И то – это очень относительно. Исходя из этого, от «эпицентровцев» можно ожидать локальных угроз сопернику в матче. Скажем, в виде одного гола. Но, скорее всего, это будет уже гол престижа.

2 июня, воскресенье