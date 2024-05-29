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Чемпионат Украины
Эпицентр
29.05.2024 15:30 – FT 1 : 1
Верес
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Украина. Премьер лига
29 мая 2024, 17:26 | Обновлено 29 мая 2024, 18:25
1905
12

Отдали все силы. Эпицентр сыграл вничью против Вереса в Киеве

Первый переходной матч за право играть в УПЛ сильнейшего не выявил

29 мая 2024, 17:26 | Обновлено 29 мая 2024, 18:25
1905
12
Отдали все силы. Эпицентр сыграл вничью против Вереса в Киеве
УПЛ

Год клубного футбола для большинства команд остался позади, однако не все они успели окончательно решить судьбу своего участия в турнирах на следующую кампанию. В частности, начались матчи плей-офф борьбы за место в украинской Премьер-лиге, в которых принимают участие претенденты на вылет из «элитного» дивизиона и соответственно претенденты на повышение по классу из Первой лиги.

Каменец-подольский «Эпицентр» имеет все шансы привезти большой футбол нашей страны в Хмельницкую область, однако домашнюю часть решающего поединка против ровенского «Вереса» команда Сергея Нагорняка должна была проводить все же на поле одного из своих прямых конкурентов по второму по силе дивизиону – «Левого берега», поэтому в один день на обоих берегах Днепра у нас происходили настоящие баталии за жизнь.

В первой половине игры мы наблюдали за противостоянием очень нервного, но старательного новичка и самоуверенного и от того немного дерзкого фаворита. «Верес» преобладал по контролю мяча в начале, а нетипичный для команды из Первой лиги высокий прессинг заставлял защитников «Эпицентра» ошибаться. Один только Мороз мог дважды привезти гол в собственные ворота, но Шастал не торопился его за это наказывать.

И в итоге тот же Мороз стал автором главного парадокса уже на чужой половине поля. На 27 минуте ему достался отскок из борьбы Дахновского и Беженара, а дальний удар сопровождал сильный рикошет от спины Вовченко, который позволил обыграть вратаря Когута. А это уже было похоже на холодный душ для ривненчан, которые до этого чувствовали себя вполне спокойно на чужой половине, а после пропущенного этот энтузиазм внезапно куда-то исчез.

Шандруку фактически приходилось реанимировать команду во время перерыва. Две замены были нужны для этого? Хорошо – небольшая цена за спасение игры, которая выходила из-под контроля. Но ротация не работала. До середины второго тайма – так точно. Более того, «Эпицентр» в том же составе даже выглядел более свежим, чем соперники.

Однако так не могло продолжаться целую вечность. Команда из Первой лиги просто устала и из-за травмы понесла потери автора гола Мороза, после чего ее защита стала легкой добычей для Гайдучика, которому просто было нужно немного больше пространства на втором этаже. Не удержали игроки Нагорняка своего оппонента во время одного из стандартов в конце игры, и он на 80 минуте сравнял счет ударом головой. А с Морозом на поле точно бы удержали.

После этого уже «Эпицентру» стоило переживать за результат этой игры в плане потенциального поражения. Потому что Гайдучик что хотел, то и делал в борьбе в воздухе и каждый подобный эпизод непременно завершался опасностью для ворот номинальных хозяев поля. Получается, что каменец-подольскому коллективу пришлось закрываться в защите и цепляться за ничью, что в формате двухматчевого противостояния просто свела этот матч на нет. Однако нужную информацию оба тренера все же получили.

Второй матч в этой паре состоится в воскресенье, 2 июня, в 17:00.

Украинская Премьер-лига. Переходной поединок.

«Эпицентр» – «Верес» – 1:1

Голы: Мороз, 27 – Гайдучик, 80

Предупреждения: Кристин, 35, Кравчук, 45+1, Морозко, 69 – Дахновский, 51

«Эпицентр»: Чернобай – Климец, Григоращук, Мороз (Алибеков, 77), Кристин (Жмуйда, 75) – Липовуз, Миронюк (Полюлях, 74) – Стень, Беженар (Глущук, 83), Бендера (Ляшенко, 75) – Кравчук.

«Верес»: Когут – Смиян, Вовченко, Кучеренко, Морозко – Дахновский (Шестаков, 87), Кухарук (Банада, 46), Кучеров, Шастал (Шарай, 73) – Мрвальевич (Гайдучик, 46), Яго (Годя, 81).

Арбитр: Виктор Копиевский (Кропивницкий).

Стадион: «Левый берег» (Киев).

Удары (в створ): 10 (3) – 9 (4)
Угловые: 4 – 4
Оффсайды: 0 – 0.

ЭПИЦЕНТР – ВЕРЕС. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

Температура: 27°C

События матча

80’
ГОЛ ! Мяч забил Николай Гайдучик (Верес).
28’
ГОЛ ! Мяч забил Владислав Мороз (Эпицентр).
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Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
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Комментарии 12
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RUX
Один удар від Вереса в рамку воріт і зразу гол. Але навіть в такому складі Епіцентр був сильніший  чим Фк.Лисий шарлатан. Тому не вилетять зараз, вилетять в наступному сезоні, з даним....під..ром у клуба жодних шансів.
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+3
dudigo78
Епіцентр трохи розчарував. Якщо в другому матчі зіграють так, як грали в весняній частині, то повинні виходити в упл, але якщо і там буде дир дир, то шанси мінімальні
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0
_Per4ecter_
На мою думку, з урахуванням усіх "якби", рахунок повинен був бути 3:2 на користь ФК "Епіцентр".
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-1
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C.Пеклов
 Верес весь час тиснув,ЕЦ доволі успішно грав на контратаках, м'яч "Девича"в ворота ЕЦ,знов не зарахували(не було камери на лінії воріт і неможливо виявити перетнув чи ні, ії м'яч). Банада взагалі ніякий-помилка Шандрука.Все вирішиться в 2-му матчі.
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-2
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Ostap Sweet Cherry
Вот и вся задачка для Вереса.)
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-6
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