В среду, 29 мая, в Киев на стадионе «Левый берег» состоится первый матч плей-офф за место в Украинской Премьер-лиге по футболу, в котором сыграют каменец-подольский «Эпицентр» и ровенский «Верес». Стартовый свисток рефери Виктора Копиевского из Кропивницкого прозвучит в 15:30 по киевскому времени.

Эпицентр



Завершилась основная часть состязаний в Первой лиге и УПЛ, поэтому сейчас нам предстоит наблюдать за играми переходного этапа, по итогу которых будет сформирован окончательный состав участников двух этих дивизионов на следующий футбольный год. «Эпицентр» из Каменец-Подольского провел далеко не самую выдающуюся кампанию, но в итоге занял четвертое место, а это уже шаг вперед, по сравнению с недавним участием клуба во Второй лиге.

Однако во времена полномасштабного вторжения всем клубам живется нелегко, а если говорить о лигах ниже по рангу, чем УПЛ, то и подавно. «Эпицентр», «Прикарпатье», «Кудривка-Нива», «Виктория» – таков был список объективных претендентов на участие в переходных матчах позади «Левого берега» и, если говорить откровенно, ни один из этих клубов еще не готов к конкуренции на более высоком уровне. Банально – «Эпицентр» вынужден играть домашний переходной матч в Киеве на стадионе бывшего прямого конкурента в борьбе за третью строчку, которому и проиграл в последнем туре (1:2).

Что касается состава коллектива Сергея Нагорняка, то тут зрителям, не вдающимся в подробности матчей Первой лиги, будет сложно отыскать знакомые фамилии. Ахмед Алибеков, арендованный из киевского «Динамо», Никита Полюлях на временном контракте из ЛНЗ, Сергей Гринь, чья карьера из «молодежки» «Шахтера» так и не взлетела, а также Даниил Кравчук, которому в следующем сезоне скорее дадут шанс в родной «Ворскле» вместо Руслана Степанюка, чем оставят еще на год в аренде. И все – даже в сравнении с прошлогодней «Оболонью» этот ресурс кажется недостаточным.

Верес



В матче последнего тура основной части УПЛ против харьковского «Металлиста 1925» ровенский «Верес» прекрасно осознавал, за что борется и ради чего в итоге побеждает (2:1). Как раз за попадание на вот такого соперника, а не на «Левый берег», где могли бы быть уже совсем другие расклады перед переходными матчами. Хотя один из матчей все равно пришлось бы играть на этой арене, как ни крути, но это уже нюансы современного украинского футбола.

Сейчас же все просто: «Верес» – фаворит пары. Даже перед началом первой части дуэли, в которой обе стороны мало что знают друг о друге, кроме сухих цифр по итогу сезона. «Красно-черным» тем временем играть в переходных матчах не впервой. Годом ранее они не пустили в «элиту» запорожский «Металлург», от чего тот в итоге провалился до состояния, когда не факт, что остается и в Первой лиге на следующий год. Но это было чудо имени Юрия Вирта, а теперь Олег Шандрук должен спасать народный клуб от проблем.

К слову, делать это и. о. главного тренера «Вереса» будет вынужден без Андрея Кухарука в первой игре, так как тот перебрал карточек. Но вряд ли это будет большая потеря для ровенчан – их постоянные ротации позволили держать в тонусе достаточно много исполнителей, каждый из которых спокойно бы составил костяк основы будущих соперников. Любопытно, но год назад расклады для «Вереса» были значительно хуже, и он проиграл в первой игре на выезде, но потом все стало на свои места в Ровно. Есть сомнения полагать, что такая интрига будет и на этот раз.

История встреч



Футбольные пути «Эпицентра» и «Вереса» ранее пересекались один раз в рамках Кубка Украины. Тот матч 1/16 финалу в Ивано-Франковске в конце августа 2023 года завершился победой ровенчан (3:1). За «красно-черных» забивали Николай Гайдучик и Владислав Шарай (дубль), тогда как Сергей Стен отличился за «Эпицентр».

Фемида



Главным арбитром предстоящей игры станет 33-летний Виктор Копиевский из Кропивницкого, который на своем счету имеет уже 69 матчей в рамках «элитного» дивизиона. Боковыми рефери станут Валентин Куцев и Владимир Думенко, а резервным арбитром отработает Клим Заброда. На матче будет присутствовать система VAR во главе с Александром Омельченко и Максимом Чертолясом. У Копиевского нет опыта проведения матчей с участием «Эпицентра», тогда как с «Вересом» он пересекался 10 раз – 2 победы, 4 ничьих, 4 поражения.

Ориентировочные составы



«Эпицентр»: Чернобай – Климец, Григоращук, В. Крыстин, Жмуйда – Миронюк, С. Крыстин – Стен, Беженар, Бендера – Кравчук.

«Верес»: Когут – Смиян, Вовченко, Кучеренко, Морозко – Кучеров, Банада – Дахновский, Яго, Шастал – Гайдучик.

Прогноз на противостояние



Мы считаем, что команды в первой игре будут очень осторожными. Нашей ставкой будет позиция – ТМ 2.5.

29 мая, среда