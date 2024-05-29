В среду, 29-го мая, состоится поединок переходного поединка Украинской Премьер-лиги, в котором сразятся каменец-подольский «Эпицентр» и ровенский «Верес». Матч пройдет в Киеве, на поле стадиона «Левый берег», начало в 15:30.

Четвертая команда Первой лиги против четвертой с конца команды УПЛ – кто сильнее? «Верес» год назад показал, что способен выбираться даже из тяжелых ситуаций в переходных матчах, но сможет ли команда Олега Шандрука повторить этот опыт? Хотя в этот раз уместнее будет уточнить, сможет ли «Эпицентр» вытянуть уровень конкуренции «элитного» дивизиона?

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Эпицентр» – «Верес», за которой можно следить в украинской версии сайта.