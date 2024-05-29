Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Эпицентр – Верес. Текстовая трансляция матча
Чемпионат Украины
Эпицентр
29.05.2024 15:30 - : -
Верес
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
29 мая 2024, 01:10 | Обновлено 29 мая 2024, 01:11
13
0

Эпицентр – Верес. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией переходного поединка Украинской Премьер-лиги

29 мая 2024, 01:10 | Обновлено 29 мая 2024, 01:11
13
0
Эпицентр – Верес. Текстовая трансляция матча
НК Верес

В среду, 29-го мая, состоится поединок переходного поединка Украинской Премьер-лиги, в котором сразятся каменец-подольский «Эпицентр» и ровенский «Верес». Матч пройдет в Киеве, на поле стадиона «Левый берег», начало в 15:30.

Четвертая команда Первой лиги против четвертой с конца команды УПЛ – кто сильнее? «Верес» год назад показал, что способен выбираться даже из тяжелых ситуаций в переходных матчах, но сможет ли команда Олега Шандрука повторить этот опыт? Хотя в этот раз уместнее будет уточнить, сможет ли «Эпицентр» вытянуть уровень конкуренции «элитного» дивизиона?

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Эпицентр» – «Верес», за которой можно следить в украинской версии сайта.

GG.BET
Сделать ставку Зробити ставку
По теме:
Эпицентр – Верес. Прогноз и анонс на матч плей-офф чемпионата Украины
В финале плей-офф за выживание в Нидерландах зафиксирован счет 6:2
«Дыма без огня не бывает». Дулуб прокомментировал возможную отставку из ЛНЗ
чемпионат Украины по футболу Верес Ровно Первая лига Украины Украинская Премьер-лига переходные матчи Эпицентр Каменец-Подольский текстовая трансляция
Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

МЮ уговаривает экс-тренера Шахтера заменить тен Хага – The Guardian
Футбол | 28 мая 2024, 20:41 6
МЮ уговаривает экс-тренера Шахтера заменить тен Хага – The Guardian
МЮ уговаривает экс-тренера Шахтера заменить тен Хага – The Guardian

Авторитетный британский источник выдал интересный инсайд

Евро-2024: расписание, анонсы, трансляции, результаты
Футбол | 28 мая 2024, 07:03 3
Евро-2024: расписание, анонсы, трансляции, результаты
Евро-2024: расписание, анонсы, трансляции, результаты

Чемпионат Европы по футболу состоится в Германии с 14 июня по 14 июля

Олимпийская сборная Украины потеряла 5 футболистов. Стала известна причина
Футбол | 28.05.2024, 04:55
Олимпийская сборная Украины потеряла 5 футболистов. Стала известна причина
Олимпийская сборная Украины потеряла 5 футболистов. Стала известна причина
ДНК и трое детей от пастора. Экс-форвард Шахтера заявил об изменах жены
Футбол | 28.05.2024, 12:38
ДНК и трое детей от пастора. Экс-форвард Шахтера заявил об изменах жены
ДНК и трое детей от пастора. Экс-форвард Шахтера заявил об изменах жены
Олимпиакос – Фиорентина. Прогноз и анонс на финал Лиги конференций
Футбол | 29.05.2024, 00:13
Олимпиакос – Фиорентина. Прогноз и анонс на финал Лиги конференций
Олимпиакос – Фиорентина. Прогноз и анонс на финал Лиги конференций
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ЛЕОНЕНКО: «Только Миколенко мог пойти в Эвертон. За деньгами погнался?»
ЛЕОНЕНКО: «Только Миколенко мог пойти в Эвертон. За деньгами погнался?»
28.05.2024, 15:04 24
Футбол
Промоутер Фьюри: «Усик – отстранен от бокса»
Промоутер Фьюри: «Усик – отстранен от бокса»
27.05.2024, 07:01 3
Бокс
Анчелотти жестко обратился к вратарю Реала перед финалом Лиги чемпионов
Анчелотти жестко обратился к вратарю Реала перед финалом Лиги чемпионов
27.05.2024, 06:59 8
Футбол
Шахтер выселили из отеля во Львове, владельцем которого является Козловский
Шахтер выселили из отеля во Львове, владельцем которого является Козловский
28.05.2024, 04:29 38
Футбол
Цель номер 1. Именитый клуб готовит Жироне предложение в €40 млн за Довбика
Цель номер 1. Именитый клуб готовит Жироне предложение в €40 млн за Довбика
27.05.2024, 14:21 16
Футбол
Уайлдер отреагировал на победу Усика над Фьюри и высказался о рефери
Уайлдер отреагировал на победу Усика над Фьюри и высказался о рефери
28.05.2024, 09:35 1
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем