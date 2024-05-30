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Чемпионат Украины
Эпицентр
29.05.2024 15:30 – FT 1 : 1
Верес
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Украина. Премьер лига
30 мая 2024, 00:41 |
117
0

ШАНДРУК: «Первый матч противостояния Верес провел неудовлетворительно»

И.о. главного тренера ровенского Вереса проанализировал игру своей команды

30 мая 2024, 00:41 |
117
0
ШАНДРУК: «Первый матч противостояния Верес провел неудовлетворительно»
ФК Верес. Олег Шандрук

Исполняющий обязанности главного тренера ровенского Вереса Олег Шандрук проанализировал игру своей команды в первом из двух переходных поединков за место в УПЛ против Эпицентра (1:1).

«Если считать эту игру первым таймом противостояния с Эпицентром – то мы сыграли этот первый тайм неудовлетворительно. Таков итог сегодняшней игры. Наверное, ничья – закономерный результат.

Надо еще говорить с командой. Но я всегда говорю, что в таких матчах ключевую роль играет настройка и психология. Мы в этом компоненте уступали сопернику. Понимали, что нам может не хватать свежести после тяжелой игры с Металлистом 1925 4 дня назад. Но мы с Эпицентром были в равных условиях. А желания, особенно в первом тайме, у футболистов Эпицентра было больше.

В перерыве побеседовали, внесли определенные коррективы. Это помогло нам. Замены прибавили свежести. Николай Гайдучик забил отличный гол, у нас еще были моменты. К сожалению, еще раз повторю – эта первая часть противостояния в нашем исполнении была неудовлетворительной. Но у нас есть еще одна игра.

Эпицентр не удивил. Мы понимаем, с каким желанием соперник готовился к этой игре. Недооценки не могло быть. Мы знали, что Эпицентр предложит очень интенсивный футбол. Возможно нам этой интенсивности не хватало после последней игры чемпионата. Но часть футболистов сыграла второй подряд матч без замен, и после перерыва сегодня они сыграли лучше. Поэтому я склоняюсь к проблеме с настроем. Это и моя проблема – не достучался до них. Но эта игра показала, что нам нужно делать в Киеве. И думаю, ребята тоже все понимают.

Что касается выбора нападающего, то выход в старте Марко Мрвальевича – это мое решение. Как показала игра – он не в хорошей форме. Потому, наверное, я как тренер с этим выбором не угадал.

Сегодня могу только хорошие слова в адрес Эпицентра сказать. Нам остается домашняя игра. Приглашаем болельщиков на финал сезона и уверены, что поддержка будет безумной. Шансы у нас всегда высокие. Всё зависит от нас. Делаем выводы и готовимся к воскресному матчу».

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чемпионат Украины по футболу Верес Ровно пресс-конференция Первая лига Украины Украинская Премьер-лига переходные матчи Эпицентр Каменец-Подольский Олег Шандрук
Николай Степанюк Источник: ФК Верес
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