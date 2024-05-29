Сегодня, 29 мая «Эпицентр» в первом матче плей-офф за право сыграть в УПЛ в следующем сезоне сыграл вничью 1:1 с «Вересом».

Украинская Премьер-лига. Переходной поединок.

«Эпицентр» – «Верес» - 1:1

Голы: Мороз, 27 – Гайдучик, 80

Предупреждения: Кристин, 35, Кравчук, 45+1, Морозко, 69 – Дахновский, 51

Вашему вниманию обзор самых ярких моментов матча: