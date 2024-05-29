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Чемпионат Украины
Эпицентр
29.05.2024 15:30 – FT 1 : 1
Верес
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Украина. Премьер лига
29 мая 2024, 17:55 | Обновлено 29 мая 2024, 18:24
364
0

Эпицентр – Верес – 1:1. Все решится в Ровно. Видео голов и обзор матча

Смотрите обзор переходного матча за право сыграть в УПЛ

29 мая 2024, 17:55 | Обновлено 29 мая 2024, 18:24
364
0
Эпицентр – Верес – 1:1. Все решится в Ровно. Видео голов и обзор матча
УПЛ

Сегодня, 29 мая «Эпицентр» в первом матче плей-офф за право сыграть в УПЛ в следующем сезоне сыграл вничью 1:1 с «Вересом».

Украинская Премьер-лига. Переходной поединок.

«Эпицентр» – «Верес» - 1:1

Голы: Мороз, 27 – Гайдучик, 80

Предупреждения: Кристин, 35, Кравчук, 45+1, Морозко, 69 – Дахновский, 51

Вашему вниманию обзор самых ярких моментов матча:

События матча

80’
ГОЛ ! Мяч забил Николай Гайдучик (Верес).
28’
ГОЛ ! Мяч забил Владислав Мороз (Эпицентр).
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Олег Дидух
Олег Дидух Sport.ua
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