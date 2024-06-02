1 июня состоялся финальный матч Лиги чемпионов 2023/24 между командами Реал Мадрид и Боруссия Дортмунд. Игра завершилась со счетом 2:0 в пользу королевского клуба.

Легендарный немецкий полузащитник сливочных Тони Кроос вышел на поле с первых минут и был заменен на 85-й на Луку Модрича.

Для Крооса это была последний матч на клубном уровне. После Евро-2024 немец завершит карьеру.

Украинский голкипер Андрей Лунин остался на скамейке запасных Реала. После замены Крооса Андрей тепло обнял Тони.

ФОТО. Лунин обнял легенду футбола в финале Лиги чемпионов 2023/24