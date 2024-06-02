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  4. ФОТО. Лунин обнял легенду футбола в финале Лиги чемпионов 2023/24
Лига чемпионов
02 июня 2024, 00:01 | Обновлено 02 июня 2024, 00:05
6378
4

ФОТО. Лунин обнял легенду футбола в финале Лиги чемпионов 2023/24

Тони Кроос был заменен на 85-й минуте на Луку Модрича в поединке с Боруссией Дортмунд

02 июня 2024, 00:01 | Обновлено 02 июня 2024, 00:05
6378
4
ФОТО. Лунин обнял легенду футбола в финале Лиги чемпионов 2023/24
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

1 июня состоялся финальный матч Лиги чемпионов 2023/24 между командами Реал Мадрид и Боруссия Дортмунд. Игра завершилась со счетом 2:0 в пользу королевского клуба.

Легендарный немецкий полузащитник сливочных Тони Кроос вышел на поле с первых минут и был заменен на 85-й на Луку Модрича.

Для Крооса это была последний матч на клубном уровне. После Евро-2024 немец завершит карьеру.

Украинский голкипер Андрей Лунин остался на скамейке запасных Реала. После замены Крооса Андрей тепло обнял Тони.

ФОТО. Лунин обнял легенду футбола в финале Лиги чемпионов 2023/24

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фото Андрей Лунин Тони Кроос Реал Мадрид Боруссия Дортмунд Боруссия Д - Реал Лига чемпионов
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Valentyn
Позавчора боялися щоб Лунін нікого не заразив, сьогодні обійматися дозволено)))
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+5
Андрій Заліщук
справжні чоловічі обнімашки, вимагаю full version
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-3
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Pedro
Цікаво чи раптом не занесла рашка Мадриду нафторубликів аби тільки лунтик у фіналі не зіграв?!
Все можливо.
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-7
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