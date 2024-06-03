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  4. Барселона сделала предложение по трансферу Довбика. Жирона не против
Испания
03 июня 2024, 18:55 |
2543
1

Барселона сделала предложение по трансферу Довбика. Жирона не против

Артем летом может сменить клуб

03 июня 2024, 18:55 |
2543
1
Барселона сделала предложение по трансферу Довбика. Жирона не против
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

26-летний украинский форвард «Жироны» Артем Довбик заинтересовал ряд именитых клубов, которые попытаются его подписать в летнее трансферное окно.

По информации Fichajes, «Барселона» серьезно рассматривает трансфер украинского форварда. Каталонцы уже сделали предложение «Жироне». «Сине-гранатовые» предложили трех своих игроков – Эрика Гарсию, Пабло Торре и Ориоля Ромеу.

Переговоры идут полным ходом, ведь жиронцы заинтересованы в этих футболистах. Оба клуба работают над согласованием финансовых аспектов сделки.

Украинский нападающий «Жироны» Артем Довбик стал лучшим бомбардиром Ла Лиги. Артем в 36 матчах испанского чемпионата забил 24 гола. Ранее Довбик признался, есть ли у него предложения по трансферу от других клубов.

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Дмитро Олійник Источник: Fichajes.net
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zhyr
Оце було б круто, а не Атлетико
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