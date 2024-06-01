Довбик признался, есть ли у него предложения по трансферу от других клубов

26-летний украинский форвард «Жироны» Артем Довбик заинтересовал ряд именитых клубов, которые попытаются его подписать в следующее трансферное окно.

Артем признался, поступали ли к нему предложения от других клубов и высказался о будущем.

«У меня был фантастический сезон, да, какие-то варианты (продолжения карьеры) у меня сейчас есть. Самое главное – принять правильное решение, чтобы не погнаться за чем-то, а потом жалеть об этом. У меня уже было подобное, когда я решил продолжить карьеру в Дании. Сейчас все анализируем и примем правильное решение», – сказал Довбик.

Артем стал лучшим бомбардиром сезона Ла Лиги 2023/24. У украинца – 24 гола. Он обошел Александера Серлота из «Вильярреала», на счету которого 23 забитых мяча.