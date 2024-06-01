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Испания
01 июня 2024, 12:49 | Обновлено 01 июня 2024, 13:16
976
5

Довбик признался, есть ли у него предложения по трансферу от других клубов

Артем рассказал, что у него есть несколько вариантов продолжения карьеры

01 июня 2024, 12:49 | Обновлено 01 июня 2024, 13:16
976
5
Довбик признался, есть ли у него предложения по трансферу от других клубов
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

26-летний украинский форвард «Жироны» Артем Довбик заинтересовал ряд именитых клубов, которые попытаются его подписать в следующее трансферное окно.

Артем признался, поступали ли к нему предложения от других клубов и высказался о будущем.

«У меня был фантастический сезон, да, какие-то варианты (продолжения карьеры) у меня сейчас есть. Самое главное – принять правильное решение, чтобы не погнаться за чем-то, а потом жалеть об этом. У меня уже было подобное, когда я решил продолжить карьеру в Дании. Сейчас все анализируем и примем правильное решение», – сказал Довбик.

Артем стал лучшим бомбардиром сезона Ла Лиги 2023/24. У украинца – 24 гола. Он обошел Александера Серлота из «Вильярреала», на счету которого 23 забитых мяча.

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Артем Довбик Жирона Ла Лига чемпионат Испании по футболу
Дмитро Олійник Источник: YouTube
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Комментарии 5
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antt
Але все таки клуб серйозно допоміг йому стати кращим бомбардиром. І в грі з Гранадою, і взагалі. Він сам вчора сказав, що не очікува стільки голів, але коли забив там 3, там 2 то про це почав думати. А націлювався на 15 голів він сам. Хоча напевно в нас в Україні спочатку і на це не розраховували. Могло б бути щось подібне як в Яремчука в Бенфіці, а не тільки у Валенсії. І він сам вчора також заявив, що Серлоту не давали бити пенальті. А якщо б давали то б йому б гірше було. Та й феномен Жирони в тому що це команда "простих хлопців" (футболістів-незірок), от вони і стали командою, що перемагала, коли гра вдавалася. Тому і стільки голів в Довбика, і пенальті в тому числі.
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0
NoMad
Краще б залишився в Жиронi
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0
Ostap Sweet Cherry
И нет желания отблагодарить Жироне ещё одним сезоном.  Летун-заробитчанин.
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-3
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