Стало известно, кто вошел в тренерский штаб Марески в Челси

Клуб Михаила Мудрика, «Челси», сообщил о том, что в тренерский штаб нового наставника команды, Энцо Марески, войдут сразу 8 ассистентов. Это Вилли Кабальеро, Дэнни Уокер, Микеле Де Бернардин, Маркос Альварес, Хави Молина и Роберто Витьелло.

Тренером вратарей будет Бен Робертс. Бернардо Куэва будет возглавлять отдел по работе над стандартными положениями.

Напомним, Мареска подписал с «Челси» контракт до лета 2029 года. 44-летний итальянец вместе со своими ассистентами приступит к работе 1 июля.