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Англия
03 июня 2024, 17:58 |
1039
1

Стало известно, кто вошел в тренерский штаб Марески в Челси

Итальянский тренер привел сразу 8 ассистентов

03 июня 2024, 17:58 |
1039
1
Стало известно, кто вошел в тренерский штаб Марески в Челси
ФК Челси. Энцо Мареска

Клуб Михаила Мудрика, «Челси», сообщил о том, что в тренерский штаб нового наставника команды, Энцо Марески, войдут сразу 8 ассистентов. Это Вилли Кабальеро, Дэнни Уокер, Микеле Де Бернардин, Маркос Альварес, Хави Молина и Роберто Витьелло.

Тренером вратарей будет Бен Робертс. Бернардо Куэва будет возглавлять отдел по работе над стандартными положениями.

Напомним, Мареска подписал с «Челси» контракт до лета 2029 года. 44-летний итальянец вместе со своими ассистентами приступит к работе 1 июля.

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Энцо Мареска Челси Вилли Кабальеро
Олег Дидух Источник: ФК Челси
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Перець
Ну якщо з такою кількістю асистентів , то вже чемпіонство 
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