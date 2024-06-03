Стало известно, кто вошел в тренерский штаб Марески в Челси
Итальянский тренер привел сразу 8 ассистентов
Клуб Михаила Мудрика, «Челси», сообщил о том, что в тренерский штаб нового наставника команды, Энцо Марески, войдут сразу 8 ассистентов. Это Вилли Кабальеро, Дэнни Уокер, Микеле Де Бернардин, Маркос Альварес, Хави Молина и Роберто Витьелло.
Тренером вратарей будет Бен Робертс. Бернардо Куэва будет возглавлять отдел по работе над стандартными положениями.
Напомним, Мареска подписал с «Челси» контракт до лета 2029 года. 44-летний итальянец вместе со своими ассистентами приступит к работе 1 июля.
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