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  4. Фонсека возьмет в свой штаб в Милане двух тренеров, работавших в Шахтере
Италия
03 июня 2024, 16:15 |
301
0

Фонсека возьмет в свой штаб в Милане двух тренеров, работавших в Шахтере

Тиагу Леал и Антониу Феррейра будут помогать Паулу в стане «россонери»

03 июня 2024, 16:15 |
301
0
Фонсека возьмет в свой штаб в Милане двух тренеров, работавших в Шахтере
ФК Лилль. Тиагу Леал (слева) и Паулу Фонсека

Главный тренер «Лилля» Паулу Фонсека готовится возглавить «Милан». Официально о назначении португальца итальянский клуб, как ожидается, объявит в середине июня.

Однако уже сейчас Фонсека и руководство «россонери» прорабатывают ряд организационных вопросов, столь необходимых для полноценного функционирования команды.

В частности, Фонсека уже обсудил с «Миланом» вопрос, касающийся всех его ассистентов в стане «россонери».

Среди тех, кого Фонсека возьмет с собой оказалось и два специалиста, которые ранее работали с Паулу в «Шахтере» – это 39-летний Тиагу Леал и 45-летний Антониу Феррейра. Первый в стане «горняков» выполнял функции аналитика и скаута, а второй занимался подготовкой голкиперов. Оба сейчас также входят в штаб Фонсеки в «Лилле».

Также вместе с Фонсекой в «Милан», как ожидается, переберется экс-защитник «Челси» Паулу Феррейра, а также тренеры по физподготовке Паулу Мурао и Стефан Катерина.

Ранее сообщалось, что Фонсека будет зарабатывать в «Милане» порядка 3 миллионов евро за сезон.

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Тиагу Леал Антониу Феррейра Паулу Фонсека Милан Лилль Паулу Феррейра Шахтер Донецк назначение тренера
Алексей Сливченко Источник: La Gazzetta dello Sport
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