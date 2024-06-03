Фонсека возьмет в свой штаб в Милане двух тренеров, работавших в Шахтере

Главный тренер «Лилля» Паулу Фонсека готовится возглавить «Милан». Официально о назначении португальца итальянский клуб, как ожидается, объявит в середине июня.

Однако уже сейчас Фонсека и руководство «россонери» прорабатывают ряд организационных вопросов, столь необходимых для полноценного функционирования команды.

В частности, Фонсека уже обсудил с «Миланом» вопрос, касающийся всех его ассистентов в стане «россонери».

Среди тех, кого Фонсека возьмет с собой оказалось и два специалиста, которые ранее работали с Паулу в «Шахтере» – это 39-летний Тиагу Леал и 45-летний Антониу Феррейра. Первый в стане «горняков» выполнял функции аналитика и скаута, а второй занимался подготовкой голкиперов. Оба сейчас также входят в штаб Фонсеки в «Лилле».

Также вместе с Фонсекой в «Милан», как ожидается, переберется экс-защитник «Челси» Паулу Феррейра, а также тренеры по физподготовке Паулу Мурао и Стефан Катерина.

Ранее сообщалось, что Фонсека будет зарабатывать в «Милане» порядка 3 миллионов евро за сезон.