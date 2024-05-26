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  4. СМИ раскрыли зарплату Фонсеки при назначении главным тренером в Милан
Италия
26 мая 2024, 22:18 |
1724
0

СМИ раскрыли зарплату Фонсеки при назначении главным тренером в Милан

Паулу сможет рассчитывать на очень пристойное жалованье

26 мая 2024, 22:18 |
1724
0
СМИ раскрыли зарплату Фонсеки при назначении главным тренером в Милан
Getty Images/Global Images Ukraine. Паулу Фонсека

Главный тренер «Лилля» Паулу Фонсека, известный в Украине по работе с «Шахтером», близок к тому, чтобы стать наставником «Милана».

С итальянским клубом португалец подпишет трехлетнее трудовое соглашение, по условиям которого будет получать по 3 миллиона евро за сезон.

«Милану» не придется платить отступных «Лиллю» за Фонсеку, так как контракт специалиста с «догами» истекает уже 30 июня.

Ранее назначение Фонсеки главным тренером «Милана» поддержал полузащитник «Астон Виллы» Николо Дзаньоло, которого пресса сейчас также сватает в стан «россонери».

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Паулу Фонсека Милан назначение тренера Лилль зарплаты
Алексей Сливченко Источник: Fichajes.net
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