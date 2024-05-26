СМИ раскрыли зарплату Фонсеки при назначении главным тренером в Милан

Главный тренер «Лилля» Паулу Фонсека, известный в Украине по работе с «Шахтером», близок к тому, чтобы стать наставником «Милана».

С итальянским клубом португалец подпишет трехлетнее трудовое соглашение, по условиям которого будет получать по 3 миллиона евро за сезон.

«Милану» не придется платить отступных «Лиллю» за Фонсеку, так как контракт специалиста с «догами» истекает уже 30 июня.

Ранее назначение Фонсеки главным тренером «Милана» поддержал полузащитник «Астон Виллы» Николо Дзаньоло, которого пресса сейчас также сватает в стан «россонери».