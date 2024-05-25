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  4. Известный итальянский футболист поддержал назначение Фонсеки в Милан
Италия
25 мая 2024, 10:17 |
594
0

Известный итальянский футболист поддержал назначение Фонсеки в Милан

Николо Дзаньоло будет рад за экс-коуча «Шахтера»

25 мая 2024, 10:17 |
594
0
Известный итальянский футболист поддержал назначение Фонсеки в Милан
Getty Images/Global Images Ukraine. Николо Дзаньоло (слева) и Паулу Фонсека

Полузащитник «Астон Виллы» и сборной Италии Николо Дзаньоло прокомментировал слухи о скором назначении наставника «Лилля» Паулу Фонсеки на тренерский мостик «Милана».

«Фонсека – тренер «Милана»? Для меня он отличный тренер, очень хороший человек, честный. На поле он любит атакующую игру, мы с ним всегда старались атаковать. Я хорошо провел время [в «Роме»]. Если он перейдет в «Милан», я буду за него рад».

«В «Милане» он, очевидно, может добиться большего, в том числе потому, что команда сильнее. Давайте не будем забывать, что Фонсека с «Ромой» добрался до полуфинала Лиги Европы, выбив «Брагу», «Шахтер» и «Аякс», – заявил Дзаньоло.

Ранее сообщалось, что Фонсека отклонил предложение «Марселя», так как приоритетным вариантом для себя считает «Милан».

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Николо Дзаньоло Паулу Фонсека Милан Лилль назначение тренера Астон Вилла
Алексей Сливченко Источник: La Gazzetta dello Sport
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