Известный итальянский футболист поддержал назначение Фонсеки в Милан

Полузащитник «Астон Виллы» и сборной Италии Николо Дзаньоло прокомментировал слухи о скором назначении наставника «Лилля» Паулу Фонсеки на тренерский мостик «Милана».

«Фонсека – тренер «Милана»? Для меня он отличный тренер, очень хороший человек, честный. На поле он любит атакующую игру, мы с ним всегда старались атаковать. Я хорошо провел время [в «Роме»]. Если он перейдет в «Милан», я буду за него рад».

«В «Милане» он, очевидно, может добиться большего, в том числе потому, что команда сильнее. Давайте не будем забывать, что Фонсека с «Ромой» добрался до полуфинала Лиги Европы, выбив «Брагу», «Шахтер» и «Аякс», – заявил Дзаньоло.

Ранее сообщалось, что Фонсека отклонил предложение «Марселя», так как приоритетным вариантом для себя считает «Милан».