Паулу Фонсека: главный мыслитель и вдохновитель Лилля

После сенсационного чемпионства в сезоне-2020/21 «Лилль» распрощался с главным творцом того успеха – наставником Кристофом Галтье, который отбыл на лучшие условия работы в «Ниццу». На место триумфатора был приглашен Жослен Гурвеннек, однако под его началом «доги» предприняли крайне неудачную попытку отстоять чемпионский титул, и завершили розыгрыш французской Лиги 1 на скромном десятом месте. Этот результат означал одно: «Лилль» впервые за четыре года выпал из топ-5 национального чемпионата, а потому неудивительно, что продолжать сотрудничество с Гурвеннеком «доги» не пожелали.

Летом 2022 года новым главным тренером «Лилля» стал хороший знакомый поклонников украинской Премьер-лиги Паулу Фонсека, который на наших просторах плодотворно и невероятно успешно успел поработать с «Шахтером», а затем подался на повышение в «Рому». Собственно, в Италии у португальца не получилось сделать еще один шаг вперед в профессиональном развитии, и после расставания с «волками» Паулу уже не пользовался такой популярностью на европейском рынке тренеров, как в период работы с «Шахтером».

Но в «Лилле» решились довериться Фонсеке и, как показало время, абсолютно не прогадали. В первом же сезоне под руководством португальца «доги» вернулись в пятерку лучших команд французского чемпионата, а в текущем сезоне, очевидно, попытаются снова забронировать для себя путевку в Лигу чемпионов – турнир, в котором «Лилль» имеет на своем счету семь стартов с максимальной покоренной вершиной в виде 1/8 финала.

Текущий сезон начинался для «Лилля» весьма непросто. Уже в третьем туре «доги» неожиданно оказались разбиты на выезде «Лорьяном» с разгромным счетом 1:4. Спустя два тура команда Фонсеки проиграла еще и «Реймсу» (1:2), но затем выдала десятиматчевую беспроигрышную серию, которая помогла «догам» существенно улучшить турнирное положение и обнадежить болельщиков реальностью борьбы за топ-3 и попадание в Лигу чемпионов.

С тех пор «Лилль» в чемпионате проиграл еще лишь трижды: «Страсбуру» (1:2), «Пари Сен-Жермен» (1:3) и «Тулузе» (1:3). Впрочем, последние результаты «догов» доказали, что эти осечки являлись, скорее, минутной слабостью, но никак не плохим уровнем готовности и тактической выучки.

С точки зрения тактических решений Паулу Фонсеку в текущем сезоне во французской Лиге 1 хвалят многие. Португалец доказал, что способен на отнюдь не самые очевидные и ожидаемые решения, из-за чего его оппоненты порой просто оказываются неготовыми к подобным хитростям и не могут что-либо поменять уже по «ходу пьесы».

Например, недавнее Северное дерби против «Ланса» в рамках 27-го тура Лиги 1 «Лилль» выиграл во многом благодаря решению Фонсеки удивить своего коллегу Франка Эса «отзеркаливанием» тактической схемы соперника. Вместо привычной и традиционной для себя 4-2-3-1 португалец сыграл в нечто среднее между 3-4-3 и 5-4-1, когда на левом фланге фактически «сдваивали» друг друга Исмаили и Габриэль Гудмундссон. Первый номинально исполнял функции левого защитника в схеме с тремя центральными, но фактически очень часто смещался на куда более привычную для него позицию левого фулбека. Гудмундссон же играл нечто среднее между латералем и вингером: то успешно подменяя Исмаили, сдвигавшегося в центр, то стремительно убегавшего вперед при активной поддержке бразильца и футболистов центра поля.

Эксперимент Фонсеки удался блестяще – «Лилль» выиграл со счетом 2:1, хотя ему и пришлось отказаться от привычного для португальского коуча стремления контролировать мяч и пробовать вести матч посредством большого количества пасов (по обоим компонентам «доги» в текущем розыгрыше Лиги 1 занимают второе место среди всех команд, уступая лишь безоговрочному лидеру первенства «Пари Сен-Жермен»). В частности, во владении преимущество подопечных Фонсеки было минимальным (51% против 49%), а по количеству выполненных передач «доги» и вовсе уступили сопернику (429 против 430). Зато «Лилль» блестяще сыграл на контратаках (всего провел пять, а четыре завершил ударами) и значительно превзошел оппонента в количестве ударов (всего – 15:8, в створ – 6:3).

После игры ни у кого не возникало сомнений в заслуженности победы «Лилля», а голкипер «догов» Люка Шевалье вспомнил, как Фонсека удивил его и всех остальных другим отнюдь не очевидным решением в конце минувшего сезона, которое также блестяще сработало.

«Фонсека – невероятный тренер! Это не первый раз, когда он делает нечто подобное. В прошлом году в конце сезона против «Марселя» в стартовом составе вышел Жонас Мартен, хотя он до этого лишь изредка выходил на замены (268 минут на поле в чемпионате Франции-2022/23 – прим. авт.). Фонсека делает покерные ходы, но в конечном итоге, когда это случается снова и когда подобное срабатывает, то вовсе не из-за того, что это покерный ход, а потому, что все последствия тщательно продумываются и контролируются. Я знаю, что Паулу принимает решения вместе со своими помощниками, и ему просто нужно сказать: «Браво!» – заявил Шевалье.

ФК Лилль. Люка Шевалье

В отличие от «Шахтера», где Фонсека лишь поначалу попытался экспериментировать с различными тактиками, но после фиаско в квалификации Лиги чемпионов от «Янг Бойз» вернулся к ортодоксальной для «горняков» тактике времен Мирчи Луческу, в «Лилле» португалец нашел куда более гибкую с тактической точки зрения команду. Несмотря на то, что чаще всего «доги» все же отдают преимущество тактической формации 4-2-3-1, они также весьма охотно используют иные построения, дающие им возможности достигать положительного результата. Например, перед победой над «Лансом» команда Фонсеки проводила лобовой матч за место в топ-3 с «Брестом» на выезде и, сыграв 4-3-3, увезла стратегически важную для себя ничью 1:1.

Тактические решения Фонсеки в текущем сезоне хвалил не только вратарь Шевалье. Положительно в адрес своего наставника высказывался и один из лидеров нынешнего «Лилля» Набиль Бенталеб. Удивительно, но опытный алжирец, который в ноябре отпразднует свой уже тридцатый день рождения, заявил, что Фонсека дает ему возможность буквально на каждой тренировке постигать что-то новое.

«Каждое утро, приходя на тренировку к Фонсеке, ты знаешь, что научишься чему-то новому. Могу сказать с твердой уверенностью, что в тактическом плане работа с Паулу позволила мне достичь огромного прогресса», – сказал Бенталеб.

В 28-м туре французской Лиги 1 Фонсека вновь «отзеркалил» тактику соперника, сыграв против «Марселя» с расстановкой 4-3-3. Это стало неразрешимой задачей для коуча провансальцев Жан-Луи Гассе, при котором «Марсель» сумел отойти от кризиса в результатах времен Дженнаро Гаттузо и в 1/16 финала Лиги Европы уверенно пройти экс-команду Фонсеки – «Шахтер» – благодаря успеху в ответном матче (3:1). Однако Паулу отомстил за своих бывших подопечных, а победа 3:1 позволила «Лиллю» всерьез вклиниться в борьбу за медали текущего чемпионата.

К слову, противостояние с «Марселем» могло иметь для Фонсеки и вполне практический подтекст. Дело в том, что руководство провансальцев, похоже, не намерено оставлять возрастного Гассе на посту коуча команды на следующий сезон и, по слухам, уже обратило внимание на кандидатуру Фонсеки, при котором «Лилль» не только прогрессирует в Лиге 1, но и уже вышел в 1/4 финала Лиги конференций, где «догам» предстоит помериться силами с «Астон Виллой».

ФК Лилль. Паулу Фонсека

Очевидно, что концовка нынешнего сезона будет чрезвычайно важной для Паулу Фонсеки. Если его «Лиллю» удастся взять медали Лиги 1, а также выиграть Лигу конференций, или хотя бы выйти в финал этого турнира, нет сомнений, что португалец получит куда более интересные приглашения, чем от «Марселя». Возможно, экс-коучу «Шахтера» даже вновь удастся вернуться на топ-уровень, на котором он однажды уже попробовал свои силы в «Роме».

Контракт Фонсеки с «Лиллем» истекает уже 30 июня, и пока тренер не хочет говорить о его возможной пролонгации или переходе в другой клуб. На все вопросы португалец просто повторяет, что «полностью сосредоточен на последних матчах сезона».

Но недавно Паулу все-таки обмолвился, что вопрос его будущего напрямую будет зависеть от того, как завершится текущий сезон для «Лилля».

«Что касается моего будущего, то я говорил об этом с президентом. Он знает, каковы мои идеи, а я знаю, каковы его планы. Мы честны друг с другом. Концовка сезона будет важной с точки зрения моего будущего», – заявил Фонсека.

Недавняя победа над «Марселем» позволила «Лиллю» и Фонсеке сделать шаг к тому, чтобы закончить текущий сезон для «догов» на мажорной ноте. Другой вопрос, что случится вслед за потенциальным достижением поставленных целей, и не станет ли это ключевой причиной для последующего расставания тренера и клуба? Впрочем, сейчас, очевидно, ни «Лилль», ни Фонсека об этом действительно предпочитают не задумываться…