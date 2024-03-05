Экс-тренер Шахтера – приоритетный кандидат для Марселя в главные тренеры

51-летний наставник «Лилля» Паулу Фонсека, который известен в Украине по работе с «Шахтером», является приоритетным кандидатом для руководства «Марселя» на пост главного тренера провансальцев.

В настоящий момент «Марсель» возглавляет 70-летний Жан-Луи Гассе, при котором команда выдала отличный спурт с точки зрения результатов, но в новый сезон провансальцы все-таки хотели бы войти с другим коучем.

Фонсека имеет контракт с «Лиллем» до 30 июня и, скорее всего, подписывать новое соглашение с «догами» откажется. Впрочем, не факт, что Паулу переедет в «Марсель», так как интерес к нему проявляют неназванные клубы из Англии, Италии и Саудовской Аравии.

Напомним, после ухода из «Шахтера» в 2019 году Фонсека два сезона отработал с «Ромой», а ныне проводит второй сезон в «Лилле».