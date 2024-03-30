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Чемпионат Франции
Лилль
29.03.2024 22:00 – FT 2 : 1
Ланс
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Франция
30 марта 2024, 00:15 | Обновлено 30 марта 2024, 00:50
56
0

Фонсека выиграл Северное дерби. Лилль победил Ланс на старте тура Лиги 1

Эдон Жегрова оформил дубль в стартовом поединке 27-го тура во Франции

30 марта 2024, 00:15 | Обновлено 30 марта 2024, 00:50
56
0
Фонсека выиграл Северное дерби. Лилль победил Ланс на старте тура Лиги 1
Getty Images/Global Images Ukraine. Пауло Фонсека

В стартовом матче 27-го тура чемпионата Франции «Лилль» выиграл у «Ланса» в Северном дерби (2:1).

На 9-й минуте Эдон Жегрова открыл счет для хозяев поля, а после перерыва оформил дубль. В конце матча гости отыграли один мяч усилиями Элье Ваи.

«Лилль» под руководством Пауло Фонсеки, экс-коуча «Шахтера», набрал 46 очков и вошел в топ-3 Лиги 1, «Ланс» идет на 6-й позиции (42 очка).

Лига 1. 27-й тур, 29 марта

Лилль – Ланс – 2:1

Голы: Жегрова, 9, 60 – Элье Ваи, 78

Видео голов и обзор матча

Турнирная таблица

Команда Игры И В Н П З - П Форма Очки О
1 ПСЖ 26 17 8 1 62 - 23 59
2 Брест 26 13 8 5 36 - 20 47
3 Лилль 27 12 10 5 39 - 24 46
4 Монако 26 13 7 6 47 - 36 46
5 Ницца 26 12 7 7 27 - 20 43
6 Ланс 27 12 6 9 36 - 29 42
7 Марсель 26 10 9 7 40 - 28 39
8 Ренн 26 10 9 7 40 - 31 39
9 Реймс 26 11 5 10 34 - 35 38
10 Лион 26 10 4 12 30 - 40 34
11 Страсбург 26 7 8 11 28 - 39 29
12 Тулуза 26 7 8 11 29 - 36 29
13 Гавр 26 6 9 11 26 - 33 27
14 Монпелье 26 6 9 11 31 - 40 26
15 Лорьян 26 6 8 12 35 - 49 26
16 Нант 26 7 4 15 24 - 41 25
17 Мец 26 6 5 15 23 - 39 23
18 Клермон 26 4 8 14 19 - 43 20
Полная таблица

События матча

78’
ГОЛ ! Мяч забил Элье Ваи (Ланс).
60’
ГОЛ ! Мяч забил Эдон Жегрова (Лилль).
9’
ГОЛ ! Мяч забил Эдон Жегрова (Лилль).
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Источник Sport.ua
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