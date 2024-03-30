Фонсека выиграл Северное дерби. Лилль победил Ланс на старте тура Лиги 1
Эдон Жегрова оформил дубль в стартовом поединке 27-го тура во Франции
В стартовом матче 27-го тура чемпионата Франции «Лилль» выиграл у «Ланса» в Северном дерби (2:1).
На 9-й минуте Эдон Жегрова открыл счет для хозяев поля, а после перерыва оформил дубль. В конце матча гости отыграли один мяч усилиями Элье Ваи.
«Лилль» под руководством Пауло Фонсеки, экс-коуча «Шахтера», набрал 46 очков и вошел в топ-3 Лиги 1, «Ланс» идет на 6-й позиции (42 очка).
Лига 1. 27-й тур, 29 марта
Лилль – Ланс – 2:1
Голы: Жегрова, 9, 60 – Элье Ваи, 78
Видео голов и обзор матча
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры И
|В
|Н
|П
|З - П
|Форма
|Очки О
|1
|ПСЖ
|26
|17
|8
|1
|62 - 23
|59
|2
|Брест
|26
|13
|8
|5
|36 - 20
|47
|3
|Лилль
|27
|12
|10
|5
|39 - 24
|46
|4
|Монако
|26
|13
|7
|6
|47 - 36
|46
|5
|Ницца
|26
|12
|7
|7
|27 - 20
|43
|6
|Ланс
|27
|12
|6
|9
|36 - 29
|42
|7
|Марсель
|26
|10
|9
|7
|40 - 28
|39
|8
|Ренн
|26
|10
|9
|7
|40 - 31
|39
|9
|Реймс
|26
|11
|5
|10
|34 - 35
|38
|10
|Лион
|26
|10
|4
|12
|30 - 40
|34
|11
|Страсбург
|26
|7
|8
|11
|28 - 39
|29
|12
|Тулуза
|26
|7
|8
|11
|29 - 36
|29
|13
|Гавр
|26
|6
|9
|11
|26 - 33
|27
|14
|Монпелье
|26
|6
|9
|11
|31 - 40
|26
|15
|Лорьян
|26
|6
|8
|12
|35 - 49
|26
|16
|Нант
|26
|7
|4
|15
|24 - 41
|25
|17
|Мец
|26
|6
|5
|15
|23 - 39
|23
|18
|Клермон
|26
|4
|8
|14
|19 - 43
|20
События матча
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Элина усиленно готовится к грунтовому сезону
Аль-Раед, команда Игоря Йовичевича, экс-коуча Шахтера, в гостях взяла 3 очка