Фонсека выиграл Северное дерби. Лилль победил Ланс на старте тура Лиги 1

В стартовом матче 27-го тура чемпионата Франции «Лилль» выиграл у «Ланса» в Северном дерби (2:1).

На 9-й минуте Эдон Жегрова открыл счет для хозяев поля, а после перерыва оформил дубль. В конце матча гости отыграли один мяч усилиями Элье Ваи.

«Лилль» под руководством Пауло Фонсеки, экс-коуча «Шахтера», набрал 46 очков и вошел в топ-3 Лиги 1, «Ланс» идет на 6-й позиции (42 очка).

Лига 1. 27-й тур, 29 марта

Лилль – Ланс – 2:1

Голы: Жегрова, 9, 60 – Элье Ваи, 78

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