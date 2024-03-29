29 марта на «Стад Пьер-Моруа» пройдет матч 27-го тура Лиги 1 Франции, в котором «Лилль» встретится с «Лансом». Поединок начнется в 22:00 по киевскому времени.

Лилль

Команда в 2021-м году оформила чемпионский титул, четвертый в своей истории, чем разбавила доминирование ПСЖ. Но потом снова отошла на вторые роли во французском футболе. Например, прошлый сезон, уже при Паулу Фонсеке как главном тренере, закончили на пятой позиции. Из-за этого французы отправились в Лигу конференций, где уже добрались до четвертьфинала. Там их в апреле ждет любопытное противостояние с Астон Виллой, что претендует на звание центрального события этого раунда. Подтянулись доги и во внутреннем первенстве, где есть шансы на место в тройке. Правда, весной они не смогли выиграть ни у Ренна (2-2 дома), ни у Бреста (1-1 на выезде), так что к финишной прямой вышли на четвертой позиции и с отставанием на 3 очка от Монако.

Ланс

Клуб был открытием прошлого сезона. Долгое время пропустивший в Лиге 1 и недавно вернувшийся туда проект стал вице-чемпионом страны. Причем минимально отстал от вечного фаворита, ПСЖ. Было ожидаемо, что кроваво-золотые сдадут позиции после такого прыжка выше головы, тем более что они усложнили себе календарь выступлениями на евроарене. В Лиге чемпионов французы выиграли спор у Севильи за третье место в группе, в Лиге Европы уступили Фрайбургу, что оформил дома в дополнительное время волевые 3-2. Весну после этого получилось начать с побед над сильными Лионом и Брестом. Но, уступив потом дома Ницце, на паузу на игры сборных команда отправилась на шестой позиции.

Статистика личных встреч

Хотя в прошлом сезоне кроваво-золотые стали вице-чемпионом, показав самый лучший результат с начала века, с догами они набрали 1 очко за 2 матча. В нынешнем розыгрыше стороны закончили 1-1.

Прогноз

Букмекерские конторы симпатизируют хозяевам. Но стороны примерно равны по силам, и, с учетом результатов их последних матчей, остановимся на тотал меньше 2,5 голов (коэффициент - 1,85).