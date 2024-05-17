В приоритете – Милан. Экс-тренер Шахтера отклонил предложение Марселя

Главный тренер «Лилля» Паулу Фонсека отклонил предложение от «Марселя». Об этом сообщает итальянский журналист Даниэле Лонго.

Таким образом, единственным клубом, который проявляет реальный интерес к Фонсеке, остается «Милан». Контракт экс-тренера «Шахтера» с «Лиллем» истекает в конце сезона.

Что касается «россонери», то они недавно контактировали с агентом Томас Тухеля. Однако тренер «Баварии» запросил зарплату в размере 12 миллионов евро в год, что для «Милана» оказалось слишком много, и на этом переговоры прекратились.