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  4. В приоритете – Милан. Экс-тренер Шахтера отклонил предложение Марселя
Франция
17 мая 2024, 17:16 |
355
0

В приоритете – Милан. Экс-тренер Шахтера отклонил предложение Марселя

Паулу Фонсека летом покинет «Лилль»

17 мая 2024, 17:16 |
355
0
В приоритете – Милан. Экс-тренер Шахтера отклонил предложение Марселя
Getty Images/Global Images Ukraine. Паулу Фонсека

Главный тренер «Лилля» Паулу Фонсека отклонил предложение от «Марселя». Об этом сообщает итальянский журналист Даниэле Лонго.

Таким образом, единственным клубом, который проявляет реальный интерес к Фонсеке, остается «Милан». Контракт экс-тренера «Шахтера» с «Лиллем» истекает в конце сезона.

Что касается «россонери», то они недавно контактировали с агентом Томас Тухеля. Однако тренер «Баварии» запросил зарплату в размере 12 миллионов евро в год, что для «Милана» оказалось слишком много, и на этом переговоры прекратились.

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Источник: Тухель близок к тому, чтобы остаться в Баварии на следующий сезон
Паулу Фонсека Милан Марсель Томас Тухель
Олег Дидух Источник: Sport Mediaset
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