В приоритете – Милан. Экс-тренер Шахтера отклонил предложение Марселя
Паулу Фонсека летом покинет «Лилль»
Главный тренер «Лилля» Паулу Фонсека отклонил предложение от «Марселя». Об этом сообщает итальянский журналист Даниэле Лонго.
Таким образом, единственным клубом, который проявляет реальный интерес к Фонсеке, остается «Милан». Контракт экс-тренера «Шахтера» с «Лиллем» истекает в конце сезона.
Что касается «россонери», то они недавно контактировали с агентом Томас Тухеля. Однако тренер «Баварии» запросил зарплату в размере 12 миллионов евро в год, что для «Милана» оказалось слишком много, и на этом переговоры прекратились.
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