Экс-тренер Шахтера – фаворит на должность коуча в европейском гранде

Португальский коуч французского «Лилля» Паулу Фонсека является главным претендентом на аналогичную должность в итальянском «Милане», сообщает издание Sky Sport Italia.

По информации источника, руководство «россонери» считает 51-летнего специалиста идеальной заменой для нынешнего главного тренера первой команды Стефано Пиоли.

«Милан» на данный момент занимает второе место в турнирной таблице Серии А и уже не сможет подняться или упасть с этой ступеньки. В 36 матчах чемпионата «красно-черные» набрали 74 очка.

Контракт Паулу Фонсеки с «Лиллем» действует до завершения этого сезона. Напомним, в 2016-2019 годах он тренировал донецкий «Шахтер».