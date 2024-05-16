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Италия
16 мая 2024, 15:24 |
932
0

Экс-тренер Шахтера – фаворит на должность коуча в европейском гранде

Паулу Фонсеку серьезно связывают с «Миланом»

16 мая 2024, 15:24 |
932
0
Экс-тренер Шахтера – фаворит на должность коуча в европейском гранде
Getty Images/Global Images Ukraine. Паулу Фонсека

Португальский коуч французского «Лилля» Паулу Фонсека является главным претендентом на аналогичную должность в итальянском «Милане», сообщает издание Sky Sport Italia.

По информации источника, руководство «россонери» считает 51-летнего специалиста идеальной заменой для нынешнего главного тренера первой команды Стефано Пиоли.

«Милан» на данный момент занимает второе место в турнирной таблице Серии А и уже не сможет подняться или упасть с этой ступеньки. В 36 матчах чемпионата «красно-черные» набрали 74 очка.

Контракт Паулу Фонсеки с «Лиллем» действует до завершения этого сезона. Напомним, в 2016-2019 годах он тренировал донецкий «Шахтер».

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Паулу Фонсека Лилль Милан Серия A Лига 1 (Франция) чемпионат Италии по футболу чемпионат Франции по футболу назначение тренера
Дмитро Вербинський Источник: Sky Sport Italia
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