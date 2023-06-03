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РБ Лейпциг
03.06.2023 21:00 - : -
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Кубок Германии
03 июня 2023, 08:03 | Обновлено 03 июня 2023, 08:04
53
0

Лейпциг – Айнтрахт. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка финала Кубка Германии

03 июня 2023, 08:03 | Обновлено 03 июня 2023, 08:04
53
0
Лейпциг – Айнтрахт. Текстовая трансляция матча
Getty Images/Global Images Ukraine
03 июня в 7:56 Сергей Рипьюк Сергей Рипьюк

В субботу, 3 июня, состоится финал Кубка Германии по футболу, в котором будут играть «Лейпциг и «Айнтрахт». Игра пройдет в Берлине (Германия) на поле Олимпийского стадиона, начало – в 21:00 по Киеву.

«Лейпциг» за последние четыре года в третий раз вышел в финал национального Кубка, но имеет в своем активе только одну победу – виктория в финале прошлого розыгрыша принесла команде первый трофей в истории, поэтому в этом матче «быки» будут защищать титул. «Айнтрахт» тоже побеждал в финале Кубка Германии, но это было несколько давнее – в 2018 году. Команды имеют в своих составах форвардов, занявших первые места наверху гонки бомбардиров в чемпионате Германии (Нкунку и Коло Муани), поэтому было бы неплохо, чтобы мы увидели не привычную для финалов осторожность, а атакующую игру со многими голами, хотя, конечно, шансы на это не слишком высокие.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Лейпциг» – «Айнтрахт» в украинской версии сайта.

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РБ Лейпциг Айнтрахт Франкфурт рб лейпциг - айнтрахт Кубок Германии по футболу текстовая трансляция
Сергей Рипьюк
Сергей Рипьюк Sport.ua
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