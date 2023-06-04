В субботу, 4 июня, состоялся финальный матч Кубка Германии между клубами «РБ Лейпциг» и «Айнтрахт». Игра завершилась со счетом 2:0 в пользу «красных быков».

Для «РБ Лейпциг» это второй выигранный Кубок страны за 2 года.

Кубок Германии. Финал. 4 июня

РБ Лейпциг – Айнтрахт – 2:0

Голы: Нкунку, 71, Собослаи, 85