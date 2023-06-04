Кубок Германии
03.06.2023 21:00 – FT 2 : 0
Германия04 июня 2023, 03:40 |
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РБ Лейпциг – Айнтрахт – 2:0. Быки снова взяли Кубок Германии. Видео голов
Смотрите видеообзор финального матча Кубка Германии
04 июня 2023, 03:40 |
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В субботу, 4 июня, состоялся финальный матч Кубка Германии между клубами «РБ Лейпциг» и «Айнтрахт». Игра завершилась со счетом 2:0 в пользу «красных быков».
Для «РБ Лейпциг» это второй выигранный Кубок страны за 2 года.
Кубок Германии. Финал. 4 июня
РБ Лейпциг – Айнтрахт – 2:0
Голы: Нкунку, 71, Собослаи, 85
Читайте также:Второй год подряд. РБ Лейпциг – обладатель Кубка Германии
Видеообзор матча:
События матча
85’
ГОЛ ! Мяч забил Доминик Собослои (РБ Лейпциг).
71’
ГОЛ ! Мяч забил Кристофер Нкунку (РБ Лейпциг).
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