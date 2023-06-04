Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. РБ Лейпциг – Айнтрахт – 2:0. Быки снова взяли Кубок Германии. Видео голов
Кубок Германии
РБ Лейпциг
03.06.2023 21:00 – FT 2 : 0
Айнтрахт Ф
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Германия
04 июня 2023, 03:40 |
21
0

РБ Лейпциг – Айнтрахт – 2:0. Быки снова взяли Кубок Германии. Видео голов

Смотрите видеообзор финального матча Кубка Германии

04 июня 2023, 03:40 |
21
0
РБ Лейпциг – Айнтрахт – 2:0. Быки снова взяли Кубок Германии. Видео голов
Getty Images/Global Images Ukraine

В субботу, 4 июня, состоялся финальный матч Кубка Германии между клубами «РБ Лейпциг» и «Айнтрахт». Игра завершилась со счетом 2:0 в пользу «красных быков».

Для «РБ Лейпциг» это второй выигранный Кубок страны за 2 года.

Кубок Германии. Финал. 4 июня

РБ Лейпциг – Айнтрахт – 2:0

Голы: Нкунку, 71, Собослаи, 85

Видеообзор матча:

События матча

85’
ГОЛ ! Мяч забил Доминик Собослои (РБ Лейпциг).
71’
ГОЛ ! Мяч забил Кристофер Нкунку (РБ Лейпциг).
По теме:
Первые полуфиналисты ЧМ U-20: Израиль обыграл Бразилию, победа Италии
ПСЖ – Клермон – 2:3. Прощальный матч Месси парижане проиграли с 2:0. Видео
Лацио и Интер набрали по 3 очка в последнем туре Серии А. Кто в итоге 2-й?
РБ Лейпциг Айнтрахт Франкфурт РБ Лейпциг - Айнтрахт видео голов и обзор Кубок Германии по футболу
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Игорь КОСТЮК: «Динамо заняло второе место. Потеряли много в первом круге»
Футбол | 03 июня 2023, 04:45 0
Игорь КОСТЮК: «Динамо заняло второе место. Потеряли много в первом круге»
Игорь КОСТЮК: «Динамо заняло второе место. Потеряли много в первом круге»

Старший тренер «Динамо» U-19 рассказал об итогах сезона для юношей клуба

6 ударов по воротам. Названа оценка Малиновского за матч Аяччо – Марсель
Футбол | 04 июня 2023, 02:15 0
6 ударов по воротам. Названа оценка Малиновского за матч Аяччо – Марсель
6 ударов по воротам. Названа оценка Малиновского за матч Аяччо – Марсель

«Провансальцы» проиграли со счетом 0:1

Оптимальный вариант. Почему Маркевич возглавил Карпаты
Футбол | 03.06.2023, 08:02
Оптимальный вариант. Почему Маркевич возглавил Карпаты
Оптимальный вариант. Почему Маркевич возглавил Карпаты
Первый матч за место в Первой лиге: незабитый пенальти, удаление и 2 гола
Футбол | 03.06.2023, 16:08
Первый матч за место в Первой лиге: незабитый пенальти, удаление и 2 гола
Первый матч за место в Первой лиге: незабитый пенальти, удаление и 2 гола
Фенербахче запланировал встречу с Луческу – журналист
Футбол | 03.06.2023, 20:10
Фенербахче запланировал встречу с Луческу – журналист
Фенербахче запланировал встречу с Луческу – журналист
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Впервые в АПЛ мужскую команду клуба возглавила женщина
Впервые в АПЛ мужскую команду клуба возглавила женщина
02.06.2023, 08:33 5
Футбол
Свитолина снова обыграла Блинкову и вышла в 1/8 финала Ролан Гаррос 2023
Свитолина снова обыграла Блинкову и вышла в 1/8 финала Ролан Гаррос 2023
02.06.2023, 18:39 74
Теннис
На войне с рашистами погиб футболист, который приостановил карьеру в Польше
На войне с рашистами погиб футболист, который приостановил карьеру в Польше
02.06.2023, 20:32 1
Война
В Бразилии готовы к аресту бывшего игрока Динамо Киев
В Бразилии готовы к аресту бывшего игрока Динамо Киев
02.06.2023, 10:13
Футбол
Расписание матчей с участием украинок на Ролан Гаррос на 2 июня
Расписание матчей с участием украинок на Ролан Гаррос на 2 июня
02.06.2023, 09:45 1
Теннис
Элина СВИТОЛИНА: «Последний гейм – фантастический? Я оставила все силы»
Элина СВИТОЛИНА: «Последний гейм – фантастический? Я оставила все силы»
02.06.2023, 21:05 1
Теннис
На войне против рашистов погиб сын известной экс-теннисистки
На войне против рашистов погиб сын известной экс-теннисистки
03.06.2023, 15:23
Война
Состоялась жеребьевка плей-офф за право участия в УПЛ в сезоне-2023/24
Состоялась жеребьевка плей-офф за право участия в УПЛ в сезоне-2023/24
02.06.2023, 16:06 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности