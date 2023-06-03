Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. РБ Лейпциг – Айнтрахт – 0:0. Текстовая трансляция. LIVE
Кубок Германии
РБ Лейпциг
03.06.2023 21:00 – перерыв 0 : 0
Айнтрахт Ф
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Кубок Германии
03 июня 2023, 21:00 | Обновлено 03 июня 2023, 21:48
388
1

РБ Лейпциг – Айнтрахт – 0:0. Текстовая трансляция. LIVE

Следите за текстовой трансляцией поединка финала Кубка Германии

03 июня 2023, 21:00 | Обновлено 03 июня 2023, 21:48
388
1
РБ Лейпциг – Айнтрахт – 0:0. Текстовая трансляция. LIVE
Getty Images/Global Images Ukraine
03 июня в 7:56 Сергей Рипьюк Сергей Рипьюк

В субботу, 3 июня, состоится финал Кубка Германии по футболу, в котором будут играть «Лейпциг и «Айнтрахт». Игра пройдет в Берлине (Германия) на поле Олимпийского стадиона, начало – в 21:00 по Киеву.

«Лейпциг» за последние четыре года в третий раз вышел в финал национального Кубка, но имеет в своем активе только одну победу – виктория в финале прошлого розыгрыша принесла команде первый трофей в истории, поэтому в этом матче «быки» будут защищать титул. «Айнтрахт» тоже побеждал в финале Кубка Германии, но это было несколько давнее – в 2018 году. Команды имеют в своих составах форвардов, занявших первые места наверху гонки бомбардиров в чемпионате Германии (Нкунку и Коло Муани), поэтому было бы неплохо, чтобы мы увидели не привычную для финалов осторожность, а атакующую игру со многими голами, хотя, конечно, шансы на это не слишком высокие.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Лейпциг» – «Айнтрахт» в украинской версии сайта.

Favbet
Сделать ставку Зробити ставку
По теме:
РБ Лейпциг – Айнтрахт. Финал Кубка Германии. Смотреть онлайн. LIVE
ОФИЦИАЛЬНО. Марио Гетце продлил контракт с немецким Айнтрахтом
ОФИЦИАЛЬНО. РБ Лейпциг продлил контракт с Дани Ольмо
РБ Лейпциг Айнтрахт Франкфурт РБ Лейпциг - Айнтрахт Кубок Германии по футболу текстовая трансляция
Сергей Рипьюк
Сергей Рипьюк Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Оптимальный вариант. Почему Маркевич возглавил Карпаты
Футбол | 03 июня 2023, 08:02 7
Оптимальный вариант. Почему Маркевич возглавил Карпаты
Оптимальный вариант. Почему Маркевич возглавил Карпаты

Блогер Sport.ua Сергей Тищенко - об очередном приходе Мирона Маркевича в Карпаты

Рыбакина снялась с Ролан Гаррос
Теннис | 03 июня 2023, 13:22 8
Рыбакина снялась с Ролан Гаррос
Рыбакина снялась с Ролан Гаррос

Одна из фавориток досрочно прекратила борьбу

Сборная Украины отправилась на чемпионат мира в Германию
Другие виды | 03.06.2023, 07:23
Сборная Украины отправилась на чемпионат мира в Германию
Сборная Украины отправилась на чемпионат мира в Германию
На войне против рашистов погиб сын известной экс-теннисистки
Война | 03.06.2023, 15:23
На войне против рашистов погиб сын известной экс-теннисистки
На войне против рашистов погиб сын известной экс-теннисистки
Не успели по срокам. Верес не получит VAR на важный матч против Ингульца
Футбол | 03.06.2023, 19:48
Не успели по срокам. Верес не получит VAR на важный матч против Ингульца
Не успели по срокам. Верес не получит VAR на важный матч против Ингульца
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
VBOLYUVALNIK
Єдиний шанс для Айнтрахта щоб попасти в єврокубки
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Майкл Хантер рассказал, почему Фьюри уклонился от боя с Усиком
Майкл Хантер рассказал, почему Фьюри уклонился от боя с Усиком
02.06.2023, 14:05 1
Бокс
Три варианта. Что будет с Коноплянкой после Краковии
Три варианта. Что будет с Коноплянкой после Краковии
01.06.2023, 19:38 45
Футбол
Свитолина снова обыграла Блинкову и вышла в 1/8 финала Ролан Гаррос 2023
Свитолина снова обыграла Блинкову и вышла в 1/8 финала Ролан Гаррос 2023
02.06.2023, 18:39 74
Теннис
На войне с рашистами погиб футболист, который приостановил карьеру в Польше
На войне с рашистами погиб футболист, который приостановил карьеру в Польше
02.06.2023, 20:32 1
Война
Лига звездных ветеранов. 10 игроков, которых сватают в Саудовскую Аравию
Лига звездных ветеранов. 10 игроков, которых сватают в Саудовскую Аравию
02.06.2023, 11:15 5
Футбол
СИМЕОНЕ: «Секс 4 раза в месяц? Такой футболист не сможет играть в Атлетико»
СИМЕОНЕ: «Секс 4 раза в месяц? Такой футболист не сможет играть в Атлетико»
02.06.2023, 16:19 7
Футбол
Цуренко – в 1/16 финала Ролан Гаррос. Леся на отказе прошла американку
Цуренко – в 1/16 финала Ролан Гаррос. Леся на отказе прошла американку
01.06.2023, 21:22 7
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности