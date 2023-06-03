В субботу, 3 июня, состоится финал Кубка Германии по футболу, в котором будут играть «Лейпциг и «Айнтрахт».

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Игра пройдет в Берлине (Германия) на поле Олимпийского стадиона, начало – в 21:00 по Киеву.

«Лейпциг» за последние четыре года в третий раз вышел в финал национального Кубка, но имеет в своем активе только одну победу – виктория в финале прошлого розыгрыша принесла команде первый трофей в истории, поэтому в этом матче «быки» будут защищать титул.



«Айнтрахт» тоже побеждал в финале Кубка Германии, но это было несколько давнее – в 2018 году.

Видеотрансляцию поединка можно посмотреть на MEGOGO.

РБ Лейпциг – Айнтрахт. Финал Кубка Германии. Смотреть онлайн. LIVE

Стартовые составы команд