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Кубок Германии
РБ Лейпциг
03.06.2023 21:00 – FT 2 : 0
Айнтрахт Ф
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Кубок Германии
03 июня 2023, 22:56 | Обновлено 03 июня 2023, 23:22
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Второй год подряд. РБ Лейпциг – обладатель Кубка Германии

Трофей принесли точные удары Нкунку и Собослаи

03 июня 2023, 22:56 | Обновлено 03 июня 2023, 23:22
413
0
Второй год подряд. РБ Лейпциг – обладатель Кубка Германии
Getty Images/Global Images Ukraine

По итогам национального чемпионата «Лейпциг» обеспечил себе Лигу чемпионов на следующий сезон, поэтому выигрыш национального Кубка был бы приятным бонусом и трофеем для клубной истории. «Айнтрахт» же пробился только в Лигу конференций, но в случае победы над «Лейпцигом» мог подняться на уровень выше, в Лигу Европы, которую он выигрывал не так давно.

Первый тайм получился типичным финальным – много борьбы, много осторожности, мало угроз воротам. Команды, казалось, боялись ошибиться. На фоне других своими забегами выделялся Коло Муани.

В тайме второй скорости немного увеличились, добавил больше «Айнтрахт», но открыли счет «красные» - Нкунку (для него это был последний матч в красной футболке, он переходит в «Челси») протянул мяч с левого фланга в центр и с рикошетом открыл счет.

Getty Images/Global Images Ukraine

«Айнтрахт» побежал отыгрываться, мог забить именинник Марио Гетце (ему всего лишь 31, а кажется, что он уже солидный ветеран), но попал в руки Блазвиху. А контратака «быков» принесла им успех – закрепил победу команды Собослаи.

2:0 – второй подряд Кубок для «Лейпцига», а «Айнтрахт» вынужден удовлетвориться Лигой конференций.

Кубок Германии. Финал.

РБ «Лейпциг» - «Айнтрахт» - 2:0.

Нкунку, 71, Собослаи, 85.

Лаймер, 81 - Гетце, 77, Коло Муани, 90+1.

«Лейпциг»: Блазвих - Хальстенбергер, Хенрикс, Клостерманн, Лаймер, Нкунку, Ольмо, Вернер (Ю. Поульсен, 62), Орбан, Собослаи (Кампль, 90), Хайдара (Шлагер, 78).

«Айнтрахт»: Трапп - Бута, Гетце, Камада, Макс (Боре, 78), Ндика, Роде (Линдстрем, 70), Моу, Тута, Хасебе (Ленс, 78), Коло Муани.

Арбитр: Даниэль Зиберт.

Стадион: «Олимпийский» (Берлин, Германия).

РБ ЛЕЙПЦИГ - АЙНТРАХТ. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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Сергей Рипьюк
Сергей Рипьюк Sport.ua
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