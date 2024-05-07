Милан готов выложить рекордные для клуба деньги за 20-летнего словенца

«Милан» решил инвестировать в нападающего немецкого «РБ Лейпциг» Беньямина Шешко, и 20-летний словенец может стать самым дорогим приобретением в истории «россо-нери».

Миланскому клубу нужен новый нападающий, поскольку Оливье Жиру принял решение уйти по истечении срока действия контракта и продолжить карьеру в «Лос-Анджелесе» из MLS.

Gazzetta dello Sport предполагает, что «Милан» готов инвестировать в нападающего значительные средства, потенциально более 60 миллионов евро. Однако этого может быть недостаточно, поскольку отступные в контракте могут увеличиваться в зависимости от результатов игрока.

В настоящее время отступные за Шешко составляют 65 миллионов евро, а могут вырасти и до 75 миллионов. В текущем сезоне форвард забил 16 голов и сделал 2 результативные передачи в 40 играх.

«Милан» надеется уговорить самого Шешко перспективой играть вместе со своим бывшим одноклубником по «Зальцбургу» Ноа Окафором.