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  4. Милан готов выложить рекордные для клуба деньги за 20-летнего словенца
Италия
07 мая 2024, 17:18 |
994
0

Милан готов выложить рекордные для клуба деньги за 20-летнего словенца

В лице Шешко россо-нери видят замену французу Жиру

07 мая 2024, 17:18 |
994
0
Милан готов выложить рекордные для клуба деньги за 20-летнего словенца
Getty Images/Global Images Ukraine. Беньямин Шешко

«Милан» решил инвестировать в нападающего немецкого «РБ Лейпциг» Беньямина Шешко, и 20-летний словенец может стать самым дорогим приобретением в истории «россо-нери».

Миланскому клубу нужен новый нападающий, поскольку Оливье Жиру принял решение уйти по истечении срока действия контракта и продолжить карьеру в «Лос-Анджелесе» из MLS.

Gazzetta dello Sport предполагает, что «Милан» готов инвестировать в нападающего значительные средства, потенциально более 60 миллионов евро. Однако этого может быть недостаточно, поскольку отступные в контракте могут увеличиваться в зависимости от результатов игрока.

В настоящее время отступные за Шешко составляют 65 миллионов евро, а могут вырасти и до 75 миллионов. В текущем сезоне форвард забил 16 голов и сделал 2 результативные передачи в 40 играх.

«Милан» надеется уговорить самого Шешко перспективой играть вместе со своим бывшим одноклубником по «Зальцбургу» Ноа Окафором.

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Беньямин Шешко Милан Оливье Жиру РБ Лейпциг трансферы трансферы Бундеслиги трансферы Серии A
Юрій Вишневський Источник: La Gazzetta dello Sport
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