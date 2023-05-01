Англия01 мая 2023, 03:12 | Обновлено 01 мая 2023, 03:19
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Лестер – Эвертон. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Поединок состоится 1 мая в 22:00 по Киеву
01 мая 2023, 03:12 | Обновлено 01 мая 2023, 03:19
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1 мая на «Кинг Пауэр» пройдет матч 34-го тура Английской Премьер-Лиги, в котором «Лестер» встретится с «Эвертоном».
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Старт поединка запланирован на 22:00 по европейскому времени.
Видеотрансляция матча будет доступна на телеканале Setanta Sports.
В личных встречах у «Эвертона» было 6 матчей без поражений, в том числе год назад, в мае 2022-го, синие взяли важную выездную победу. Но в ноябре у «Лестера» получилось оформить гостевые 2:0.
Лестер – Эвертон. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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