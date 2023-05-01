1 мая на «Кинг Пауэр» пройдет матч 34-го тура Английской Премьер-Лиги, в котором «Лестер» встретится с «Эвертоном».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Старт поединка запланирован на 22:00 по европейскому времени.

Видеотрансляция матча будет доступна на телеканале Setanta Sports.

В личных встречах у «Эвертона» было 6 матчей без поражений, в том числе год назад, в мае 2022-го, синие взяли важную выездную победу. Но в ноябре у «Лестера» получилось оформить гостевые 2:0.

Лестер – Эвертон. Смотреть онлайн. LIVE трансляция