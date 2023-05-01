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Лестер
01.05.2023 22:00 - : -
Эвертон
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
01 мая 2023, 03:12 | Обновлено 01 мая 2023, 03:19
34
0

Лестер – Эвертон. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Поединок состоится 1 мая в 22:00 по Киеву

01 мая 2023, 03:12 | Обновлено 01 мая 2023, 03:19
34
0
Лестер – Эвертон. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine

1 мая на «Кинг Пауэр» пройдет матч 34-го тура Английской Премьер-Лиги, в котором «Лестер» встретится с «Эвертоном».

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Старт поединка запланирован на 22:00 по европейскому времени.

Видеотрансляция матча будет доступна на телеканале Setanta Sports.

В личных встречах у «Эвертона» было 6 матчей без поражений, в том числе год назад, в мае 2022-го, синие взяли важную выездную победу. Но в ноябре у «Лестера» получилось оформить гостевые 2:0.

Лестер – Эвертон. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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Источник Sport.ua
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