Звездный игрок Челси отметил игру Мудрика в матче с Ноттингем Форест

В субботу, 11 мая, состоялся матч 37-го тура Английской Премьер-лиги, в котором сыграли «Ноттингем Форест» и «Челси».

Игра прошла в Ноттингеме на стадионе «Сити Граунд». «Пенсионеры» победили со счетом 3:2.

Украинский вингер «Челси» Михаил Мудрик вышел в стартовом составе и провел на поле 73 минуты. На 8-й минуте Мудрик открыл счет во встрече, забив 5-й гол в этом сезоне АПЛ.

Лучший бомбардир «Челси» Коул Палмер, ассистировавший украинцу, отметил игру Мудрика в этом матче, выложив совместное фото с Михаилом в социальных сетях.

«Классная победа, классная поддержка. Михаил Мудрик 🤝🅰️», – написал Палмер в своем инстаграме.

В этом сезоне во всех турнирах Мудрик провел за «Челси» 40 матчей, забил 7 голов и отдал 2 результативные передачи.