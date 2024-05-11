Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Звездный игрок Челси отметил игру Мудрика в матче с Ноттингем Форест
Англия
11 мая 2024, 23:27 |
1328
0

Звездный игрок Челси отметил игру Мудрика в матче с Ноттингем Форест

Коул Палмер отдал результативную передачу на украинца

11 мая 2024, 23:27 |
1328
0
Звездный игрок Челси отметил игру Мудрика в матче с Ноттингем Форест
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик и Коул Палмер

В субботу, 11 мая, состоялся матч 37-го тура Английской Премьер-лиги, в котором сыграли «Ноттингем Форест» и «Челси».

Игра прошла в Ноттингеме на стадионе «Сити Граунд». «Пенсионеры» победили со счетом 3:2.

Украинский вингер «Челси» Михаил Мудрик вышел в стартовом составе и провел на поле 73 минуты. На 8-й минуте Мудрик открыл счет во встрече, забив 5-й гол в этом сезоне АПЛ.

Лучший бомбардир «Челси» Коул Палмер, ассистировавший украинцу, отметил игру Мудрика в этом матче, выложив совместное фото с Михаилом в социальных сетях.

«Классная победа, классная поддержка. Михаил Мудрик 🤝🅰️», – написал Палмер в своем инстаграме.

В этом сезоне во всех турнирах Мудрик провел за «Челси» 40 матчей, забил 7 голов и отдал 2 результативные передачи.

По теме:
Почеттино оценил матч Челси против Ноттингема, в котором Мудрик забил гол
Ноттингем Форест – Челси – 2:3. Как забивал Мудрик. Видео голов и обзор
Стала известна оценка Мудрика за матч с Ноттингемом, в котором он забил гол
Ноттингем Форест чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Михаил Мудрик Челси Коул Палмер
Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
Оцените материал
(6)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Мичел оценил ничейный матч Жироны, в котором украинцы отметились ассистами
Футбол | 11 мая 2024, 08:01 0
Мичел оценил ничейный матч Жироны, в котором украинцы отметились ассистами
Мичел оценил ничейный матч Жироны, в котором украинцы отметились ассистами

10 мая «красно-белые» упустили победу в поединке 35-го тура Ла Лиги против «Алавеса» (2:2)

Украина обыграла Францию и заняла первое место в группе ЧЕ-2024 по soсса
Другие виды | 10 мая 2024, 23:59 2
Украина обыграла Францию и заняла первое место в группе ЧЕ-2024 по soсса
Украина обыграла Францию и заняла первое место в группе ЧЕ-2024 по soсса

Соперником Украины в 1/8 финала будет команда Германии

Турнирная таблица УПЛ. Шахтер – чемпион, Динамо будет стартовать с Q2 ЛЧ
Футбол | 11.05.2024, 21:00
Турнирная таблица УПЛ. Шахтер – чемпион, Динамо будет стартовать с Q2 ЛЧ
Турнирная таблица УПЛ. Шахтер – чемпион, Динамо будет стартовать с Q2 ЛЧ
Александр ШОВКОВСКИЙ: «Судьбу матча решил пенальти, к тому же сомнительный»
Футбол | 11.05.2024, 22:03
Александр ШОВКОВСКИЙ: «Судьбу матча решил пенальти, к тому же сомнительный»
Александр ШОВКОВСКИЙ: «Судьбу матча решил пенальти, к тому же сомнительный»
Не десятка. Мбаппе определился с игровым номером в Реале
Футбол | 11.05.2024, 11:01
Не десятка. Мбаппе определился с игровым номером в Реале
Не десятка. Мбаппе определился с игровым номером в Реале
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Как выглядит турнирная таблица чемпионата Украины U-19 после Класико
Как выглядит турнирная таблица чемпионата Украины U-19 после Класико
11.05.2024, 04:35 2
Футбол
«Он в лучшей форме, чем я думал». Тренер Уайлдера оценил бой Усик – Фьюри
«Он в лучшей форме, чем я думал». Тренер Уайлдера оценил бой Усик – Фьюри
10.05.2024, 17:49
Бокс
Шахтер – Динамо – 1:0. Как горняки завоевали чемпионство УПЛ. Видеообзор
Шахтер – Динамо – 1:0. Как горняки завоевали чемпионство УПЛ. Видеообзор
11.05.2024, 21:06 7
Футбол
Кейн и банда. Топ-10 бомбардиров в истории, у которых 0 титулов за карьеру
Кейн и банда. Топ-10 бомбардиров в истории, у которых 0 титулов за карьеру
10.05.2024, 07:23 9
Футбол
Финал еврокубка могут перенести в другую страну. Стали известны причины
Финал еврокубка могут перенести в другую страну. Стали известны причины
10.05.2024, 23:31 1
Футбол
Невероятный рекорд. Игрок Реала в 7-й раз вышел в финал Лиги чемпионов
Невероятный рекорд. Игрок Реала в 7-й раз вышел в финал Лиги чемпионов
10.05.2024, 04:50 1
Футбол
Космос в Леверкузене. Байер отыгрался с 0:2 и вышел в финал Лиги Европы
Космос в Леверкузене. Байер отыгрался с 0:2 и вышел в финал Лиги Европы
10.05.2024, 00:03 39
Футбол
Заря получит солидные бонусы от Реала за Лунина. Известны условия и сумма
Заря получит солидные бонусы от Реала за Лунина. Известны условия и сумма
10.05.2024, 10:27 3
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем