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  4. ЯРМОЛЕНКО: «Мы не заслужили поражения. Не уверен, что был пенальти»
Украина. Премьер лига
11 мая 2024, 21:16 |
1514
6

ЯРМОЛЕНКО: «Мы не заслужили поражения. Не уверен, что был пенальти»

«Шахтер» выиграл 15-й чемпионский титул в матче с киевлянами

11 мая 2024, 21:16 |
1514
6
ЯРМОЛЕНКО: «Мы не заслужили поражения. Не уверен, что был пенальти»
ФК Динамо. Андрей Ярмоленко

Вингер «Динамо» Андрей Ярмоленко прокомментировал матч 28-го тура УПЛ, в котором «Динамо» проиграло «Шахтеру» (0:1) и упустило шансы на чемпионство:

– В первом тайме была абсолютно равная игра. Что касается пенальти, то я не уверен, что он был. Пока не просматривал момент, но Вивчаренко сказал, что мяч сначала попал ему в грудь, а затем в руку. Согласно современным трактовкам правил, это не пенальти. Но этот момент нужно посмотреть.

– Что случилось в конце матча? Бразильцы немного завелись?

– Это футбол, это эмоции. Думаю, что болельщики соскучились по таким эмоциям, когда никто не хотел уступать. У всех были эмоции – у бразильцев, украинцев… Для футбола это нормальная история.

– После матча вы обняли Дячука. Для него это был первый матч, у вас за плечами много схожих игр

– Макс – молодец, он отдал все силы на поле. После матча иногда тяжело себя контролировать, когда сил вообще не осталось. Хорошо, что он слушает старших и не натворил ничего лишнего после финального свистка.

Сегодня мы не заслуживали поражения, отдали все силы, в итоге это была интересная игра.

– Почему вы не вышли в основе?

– Это вопрос к главному тренеру, он выбирает состав и тактику на игру. Я не раз говорил, что буду играть столько, сколько времени даст тренерский штаб. Не важно, это будут 10 минут или 90, но я буду выходить и отдавать максимум на поле.

– Это не связано с медицинскими показаниями?

– Нет, в этом плане все нормально.

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Динамо Киев чемпионат Украины по футболу Шахтер Донецк Украинская Премьер-лига Шахтер - Динамо Киев Андрей Ярмоленко
Дмитро Олійник Источник: ФК Динамо Киев
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Комментарии 6
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Xvalenok03
Жаль. Но даже такой игрок как ярмоленко не хочет признать правоту пенальти. Ищет оправдания.
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+3
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nicksaf
Я теж побачив, що мяч потрапив у руку Вівчаренко. Але я й раніше писав, що судді у нас хто?
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+2
AK.228
Андрюша, зі всією особистою повагою - до наступного сезону!!
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+1
Gargantua
касание к груди было скользящим. Рука не считается если мяч отскакиевает от тела и непредвидено меняет направление. В данном случае касание груди было легким и это пенальти.
Вивчаренко должен винить только сам себя.
Арбитр вообще большой умница. Отсудил грамотно. Единственная оплошность в эпизоде с падением Судакова надо было дать Динамо продолжить атаку а потом уже показывать карточку.  
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0
ErichШевченкоMaria
Хватит сулить. Смотрите в таблицу.  Может это последний чемпионат вообще
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0
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