ЯРМОЛЕНКО: «Мы не заслужили поражения. Не уверен, что был пенальти»
«Шахтер» выиграл 15-й чемпионский титул в матче с киевлянами
Вингер «Динамо» Андрей Ярмоленко прокомментировал матч 28-го тура УПЛ, в котором «Динамо» проиграло «Шахтеру» (0:1) и упустило шансы на чемпионство:
– В первом тайме была абсолютно равная игра. Что касается пенальти, то я не уверен, что он был. Пока не просматривал момент, но Вивчаренко сказал, что мяч сначала попал ему в грудь, а затем в руку. Согласно современным трактовкам правил, это не пенальти. Но этот момент нужно посмотреть.
– Что случилось в конце матча? Бразильцы немного завелись?
– Это футбол, это эмоции. Думаю, что болельщики соскучились по таким эмоциям, когда никто не хотел уступать. У всех были эмоции – у бразильцев, украинцев… Для футбола это нормальная история.
– После матча вы обняли Дячука. Для него это был первый матч, у вас за плечами много схожих игр
– Макс – молодец, он отдал все силы на поле. После матча иногда тяжело себя контролировать, когда сил вообще не осталось. Хорошо, что он слушает старших и не натворил ничего лишнего после финального свистка.
Сегодня мы не заслуживали поражения, отдали все силы, в итоге это была интересная игра.
– Почему вы не вышли в основе?
– Это вопрос к главному тренеру, он выбирает состав и тактику на игру. Я не раз говорил, что буду играть столько, сколько времени даст тренерский штаб. Не важно, это будут 10 минут или 90, но я буду выходить и отдавать максимум на поле.
– Это не связано с медицинскими показаниями?
– Нет, в этом плане все нормально.
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Вивчаренко должен винить только сам себя.
Арбитр вообще большой умница. Отсудил грамотно. Единственная оплошность в эпизоде с падением Судакова надо было дать Динамо продолжить атаку а потом уже показывать карточку.