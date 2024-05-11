ЯРМОЛЕНКО: «Мы не заслужили поражения. Не уверен, что был пенальти»

Вингер «Динамо» Андрей Ярмоленко прокомментировал матч 28-го тура УПЛ, в котором «Динамо» проиграло «Шахтеру» (0:1) и упустило шансы на чемпионство:

– В первом тайме была абсолютно равная игра. Что касается пенальти, то я не уверен, что он был. Пока не просматривал момент, но Вивчаренко сказал, что мяч сначала попал ему в грудь, а затем в руку. Согласно современным трактовкам правил, это не пенальти. Но этот момент нужно посмотреть.

– Что случилось в конце матча? Бразильцы немного завелись?

– Это футбол, это эмоции. Думаю, что болельщики соскучились по таким эмоциям, когда никто не хотел уступать. У всех были эмоции – у бразильцев, украинцев… Для футбола это нормальная история.

– После матча вы обняли Дячука. Для него это был первый матч, у вас за плечами много схожих игр

– Макс – молодец, он отдал все силы на поле. После матча иногда тяжело себя контролировать, когда сил вообще не осталось. Хорошо, что он слушает старших и не натворил ничего лишнего после финального свистка.

Сегодня мы не заслуживали поражения, отдали все силы, в итоге это была интересная игра.

– Почему вы не вышли в основе?

– Это вопрос к главному тренеру, он выбирает состав и тактику на игру. Я не раз говорил, что буду играть столько, сколько времени даст тренерский штаб. Не важно, это будут 10 минут или 90, но я буду выходить и отдавать максимум на поле.

– Это не связано с медицинскими показаниями?

– Нет, в этом плане все нормально.