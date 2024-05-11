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Украина. Премьер лига
11 мая 2024, 21:00 | Обновлено 11 мая 2024, 21:26
2069
10

Турнирная таблица УПЛ. Шахтер – чемпион, Динамо будет стартовать с Q2 ЛЧ

Шахтер получил право сыграть в Q4 ЛЧ, но может попасть сразу в основной раунд

11 мая 2024, 21:00 | Обновлено 11 мая 2024, 21:26
2069
10
Турнирная таблица УПЛ. Шахтер – чемпион, Динамо будет стартовать с Q2 ЛЧ
ФК Динамо

Донецкий Шахтер, обыграв Динамо (1:0) в матче 28-го тура, завоевал 15-й титул в чемпионатах Украины (у киевлян 16 трофеев в активе).

Горняки оторвались на 7 очков от главного конкурента за два тура до конца чемпионата и стали недосягаемыми даже теоретически.

Шахтер как чемпион Украины получил право сыграть в квалификации Q4 Лиги чемпионов.

Но при определенных раскладах горняки могут попасть сразу в основной раунд. И эти расклады очень интересные.

Для прямой квалификации в основу ЛЧ Шахтеру нужно, чтобы победитель ЛЧ 2023/24 занял в своем национальном чемпионате место в зоне попадания в ЛЧ. Реал стал чемпионом Испании, и если теперь выиграет ЛЧ, то донецкая команда попадет в основной раунд главного еврокубка.

А вот если Боруссия Д выиграет финал Лиги чемпионов и окажется ниже топ-4 в Бундеслиге (причем расширение квоты Бундеслиги до 5 команд на это не влияет, так как права обладателя трофея приоритетнее), то Шахтеру придется стартовать с 4-го раунда квалификации ЛЧ.

Соответственно, горнякам нужен проигрыш Боруссии Д от Реала в финале ЛЧ или же финиш Дортмунда в топ-4 Бундеслиги. Иначе команде Марино Пушина придется пройти один (4-й) раунд квалификации ЛЧ по Пути чемпионов.

Киевское Динамо будет начинать евросезон со 2-го раунда квалификации Лиги чемпионов.

Для выхода в основу ЛЧ киевлянам надо будет обыграть трех соперников по Пути представителей лиг.

Первыми возможными оппонентами в Q2 для Динамо могут стать Партизан (Сербия) или Серветт (Швейцария), а в Q3 будет труднее – Рейнджерс (Шотландия), Славия Прага (Чехия), РБ Зальцбург (Австрия), Лилль (Франция). А затем еще и Q4 надо пройти.

Задача у команды Александра Шовковского в евросезоне будет очень непростая.

🏆 УПЛ. 28-й тур

11 мая (суббота)

  • 🔹 13:00. Ворскла – Минай – 2:3
  • 🔹 15:30. Оболонь – Рух – 0:0
  • 🔹 18:00. Шахтер Донецк – Динамо Киев – 1:0 (Судаков, 33, пен)

12 мая (воскресенье)

  • 🔹 13:00. Александрия – Днепр-1
  • 🔹 15:30. Черноморец – Металлист 1925
  • 🔹 18:00. Кривбасс – Полесье

13 мая (понедельник)

  • 🔹 15:30. Колос – ЛНЗ
  • 🔹 18:00. Заря – Верес

Турнирная таблица

Команда Игры И В Н П З - П Форма Очки О
1 Шахтер Донецк 28 22 4 2 62 - 21 70
2 Динамо Киев 28 20 3 5 67 - 26 63
3 Кривбасс 27 16 6 5 47 - 26 54
4 Днепр-1 27 13 9 5 37 - 25 48
5 Рух Львов 28 11 13 4 41 - 29 46
6 Полесье 27 12 7 8 33 - 27 43
7 ЛНЗ Черкассы 27 8 8 11 25 - 32 32
8 Заря 27 7 10 10 27 - 33 31
9 Ворскла 28 8 6 14 27 - 44 30
10 Колос К 27 6 11 10 18 - 25 29
11 Черноморец 27 9 2 16 35 - 43 29
12 Александрия 27 6 9 12 24 - 36 27
13 Оболонь 28 5 11 12 17 - 35 26
14 Верес 27 5 8 14 26 - 42 23
15 Металлист 1925 27 5 7 15 28 - 49 22
16 Минай 28 4 10 14 24 - 45 22
Полная таблица

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Николай Степанюк
Николай Степанюк Sport.ua
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Комментарии 10
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nicksaf
Для ДК не надо эти квалификации, зачем добывать очки для ШД.
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0
PUMA
ДК тоже в ЛЧ ?
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0
Показать Скрыть 2 ответа
Xvalenok03
Хорошая возможность динаме доказать, что они чего-то стоят. Начнут с низов.
Хотя есть вариант. Специально будут проигрывать и вылетят из еврокубков чтобы нагадить Украине.
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-1
Sheva19
Вперше в історії буду вболювати за вершкових
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-1
Показать Скрыть 3 ответа
ErichШевченкоMaria
На  следующий матч опять Луческу будет
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-3
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