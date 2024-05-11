Турнирная таблица УПЛ. Шахтер – чемпион, Динамо будет стартовать с Q2 ЛЧ

Донецкий Шахтер, обыграв Динамо (1:0) в матче 28-го тура, завоевал 15-й титул в чемпионатах Украины (у киевлян 16 трофеев в активе).

Горняки оторвались на 7 очков от главного конкурента за два тура до конца чемпионата и стали недосягаемыми даже теоретически.

Шахтер как чемпион Украины получил право сыграть в квалификации Q4 Лиги чемпионов.

Но при определенных раскладах горняки могут попасть сразу в основной раунд. И эти расклады очень интересные.

Для прямой квалификации в основу ЛЧ Шахтеру нужно, чтобы победитель ЛЧ 2023/24 занял в своем национальном чемпионате место в зоне попадания в ЛЧ. Реал стал чемпионом Испании, и если теперь выиграет ЛЧ, то донецкая команда попадет в основной раунд главного еврокубка.

А вот если Боруссия Д выиграет финал Лиги чемпионов и окажется ниже топ-4 в Бундеслиге (причем расширение квоты Бундеслиги до 5 команд на это не влияет, так как права обладателя трофея приоритетнее), то Шахтеру придется стартовать с 4-го раунда квалификации ЛЧ.

Соответственно, горнякам нужен проигрыш Боруссии Д от Реала в финале ЛЧ или же финиш Дортмунда в топ-4 Бундеслиги. Иначе команде Марино Пушина придется пройти один (4-й) раунд квалификации ЛЧ по Пути чемпионов.

Киевское Динамо будет начинать евросезон со 2-го раунда квалификации Лиги чемпионов.

Для выхода в основу ЛЧ киевлянам надо будет обыграть трех соперников по Пути представителей лиг.

Первыми возможными оппонентами в Q2 для Динамо могут стать Партизан (Сербия) или Серветт (Швейцария), а в Q3 будет труднее – Рейнджерс (Шотландия), Славия Прага (Чехия), РБ Зальцбург (Австрия), Лилль (Франция). А затем еще и Q4 надо пройти.

Задача у команды Александра Шовковского в евросезоне будет очень непростая.

🏆 УПЛ. 28-й тур

11 мая (суббота)

🔹 13:00. Ворскла – Минай – 2:3

🔹 15:30. Оболонь – Рух – 0:0

🔹 18:00. Шахтер Донецк – Динамо Киев – 1:0 (Судаков, 33, пен)

12 мая (воскресенье)

🔹 13:00. Александрия – Днепр-1

🔹 15:30. Черноморец – Металлист 1925

🔹 18:00. Кривбасс – Полесье

13 мая (понедельник)

🔹 15:30. Колос – ЛНЗ

🔹 18:00. Заря – Верес

Турнирная таблица