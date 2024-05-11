Турнирная таблица УПЛ. Шахтер – чемпион, Динамо будет стартовать с Q2 ЛЧ
Шахтер получил право сыграть в Q4 ЛЧ, но может попасть сразу в основной раунд
Донецкий Шахтер, обыграв Динамо (1:0) в матче 28-го тура, завоевал 15-й титул в чемпионатах Украины (у киевлян 16 трофеев в активе).
Горняки оторвались на 7 очков от главного конкурента за два тура до конца чемпионата и стали недосягаемыми даже теоретически.
Шахтер как чемпион Украины получил право сыграть в квалификации Q4 Лиги чемпионов.
Но при определенных раскладах горняки могут попасть сразу в основной раунд. И эти расклады очень интересные.
Для прямой квалификации в основу ЛЧ Шахтеру нужно, чтобы победитель ЛЧ 2023/24 занял в своем национальном чемпионате место в зоне попадания в ЛЧ. Реал стал чемпионом Испании, и если теперь выиграет ЛЧ, то донецкая команда попадет в основной раунд главного еврокубка.
А вот если Боруссия Д выиграет финал Лиги чемпионов и окажется ниже топ-4 в Бундеслиге (причем расширение квоты Бундеслиги до 5 команд на это не влияет, так как права обладателя трофея приоритетнее), то Шахтеру придется стартовать с 4-го раунда квалификации ЛЧ.
Соответственно, горнякам нужен проигрыш Боруссии Д от Реала в финале ЛЧ или же финиш Дортмунда в топ-4 Бундеслиги. Иначе команде Марино Пушина придется пройти один (4-й) раунд квалификации ЛЧ по Пути чемпионов.
Киевское Динамо будет начинать евросезон со 2-го раунда квалификации Лиги чемпионов.
Для выхода в основу ЛЧ киевлянам надо будет обыграть трех соперников по Пути представителей лиг.
Первыми возможными оппонентами в Q2 для Динамо могут стать Партизан (Сербия) или Серветт (Швейцария), а в Q3 будет труднее – Рейнджерс (Шотландия), Славия Прага (Чехия), РБ Зальцбург (Австрия), Лилль (Франция). А затем еще и Q4 надо пройти.
Задача у команды Александра Шовковского в евросезоне будет очень непростая.
🏆 УПЛ. 28-й тур
11 мая (суббота)
- 🔹 13:00. Ворскла – Минай – 2:3
- 🔹 15:30. Оболонь – Рух – 0:0
- 🔹 18:00. Шахтер Донецк – Динамо Киев – 1:0 (Судаков, 33, пен)
12 мая (воскресенье)
- 🔹 13:00. Александрия – Днепр-1
- 🔹 15:30. Черноморец – Металлист 1925
- 🔹 18:00. Кривбасс – Полесье
13 мая (понедельник)
- 🔹 15:30. Колос – ЛНЗ
- 🔹 18:00. Заря – Верес
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры И
|В
|Н
|П
|З - П
|Форма
|Очки О
|1
|Шахтер Донецк
|28
|22
|4
|2
|62 - 21
|70
|2
|Динамо Киев
|28
|20
|3
|5
|67 - 26
|63
|3
|Кривбасс
|27
|16
|6
|5
|47 - 26
|54
|4
|Днепр-1
|27
|13
|9
|5
|37 - 25
|48
|5
|Рух Львов
|28
|11
|13
|4
|41 - 29
|46
|6
|Полесье
|27
|12
|7
|8
|33 - 27
|43
|7
|ЛНЗ Черкассы
|27
|8
|8
|11
|25 - 32
|32
|8
|Заря
|27
|7
|10
|10
|27 - 33
|31
|9
|Ворскла
|28
|8
|6
|14
|27 - 44
|30
|10
|Колос К
|27
|6
|11
|10
|18 - 25
|29
|11
|Черноморец
|27
|9
|2
|16
|35 - 43
|29
|12
|Александрия
|27
|6
|9
|12
|24 - 36
|27
|13
|Оболонь
|28
|5
|11
|12
|17 - 35
|26
|14
|Верес
|27
|5
|8
|14
|26 - 42
|23
|15
|Металлист 1925
|27
|5
|7
|15
|28 - 49
|22
|16
|Минай
|28
|4
|10
|14
|24 - 45
|22
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